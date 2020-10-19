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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) VGM bursu ne kadar? Son dakika: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. VGM bursundan faydalanmak isteyen ortaöğrenim öğrencileri belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirdiler. 15 Ekim'de başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) VGM bursu ne kadar? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 13:27
Son dakika... VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurduğu VGM bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci VGM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) VGM bursu ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.