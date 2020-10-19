Son dakika... VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurduğu VGM bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci VGM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) VGM bursu ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...