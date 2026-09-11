15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve resmi kayıtlara ölümü kalp krizi olarak geçen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, 15 yıl sonra kritik bir dönemece girildi. Yürütülen soruşturma kapsamında mahkemenin verdiği fethi kabir kararı bugün gerçekleştirildi. Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından sona erdi. Öte yandan Kozinoğlu'nun mezarı açılarak kemik ve toprak örnekleri alınmak istendiğinde, cesedin bütünlüğünü koruduğu ve bozulmayan dokularının bulunduğu görüldü. Alınan bulgular, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, 2011'de Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekibi, saat 09.00'da Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine geldi.
FETH-İ KABİR İŞLEMİ 3 SAAT SÜRDÜ
Kozinoğlu'nun feth-i kabir işlemi ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi. Alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıbba götürüldü.
KEMİK, DİŞ VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINDI
İşlemin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirileceğini belirten savcılık; alınan kemik, diş, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgelerinin birlikte değerlendirileceğini vurguladı.
CESET BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMIŞ
Sabah'ta yer alan bilgiye göre, Kocatepe mezarlığında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıp kemik ve toprak örnekleri alınmak istendiğinde Kemikler dışında hem kefeninin çürümediği hem de cesedin bütünlüğünü koruduğu bozulmayan dokularında olduğu görüldü.
KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK
İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.
15 YILLIK SIR PERDESİ
Ergenekon kumpası sürecinde tutuklanan ve 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdiği iddia edilerek hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası, 15 yıl sonra raftan indi.
Kozinoğlu'nun kabri başında son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölen ve öldüğü gün de ölüm sebebi olarak kalp krizi gösterilen Kaşif Kozinoğlu ile alakalı soruşturma 15 yılın ardından tekrar başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı fethi kabir işlemine tabi tutulacak. Olası bir cinayet şüphesine dair bulgular aranacak" ifadelerini kullandı.