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15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve resmi kayıtlara ölümü kalp krizi olarak geçen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, 15 yıl sonra kritik bir dönemece girildi. Yürütülen soruşturma kapsamında mahkemenin verdiği fethi kabir kararı bugün gerçekleştirildi. Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından sona erdi. Öte yandan Kozinoğlu'nun mezarı açılarak kemik ve toprak örnekleri alınmak istendiğinde, cesedin bütünlüğünü koruduğu ve bozulmayan dokularının bulunduğu görüldü. Alınan bulgular, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 1

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, 2011'de Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekibi, saat 09.00'da Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine geldi.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN MEZARINDA İNCELEME BAŞLADI
15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 2

FETH-İ KABİR İŞLEMİ 3 SAAT SÜRDÜ

Kozinoğlu'nun feth-i kabir işlemi ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda sona erdi. Alınan bulgular cenaze aracıyla adli tıbba götürüldü.

KEMİK, DİŞ VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINDI

İşlemin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirileceğini belirten savcılık; alınan kemik, diş, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgelerinin birlikte değerlendirileceğini vurguladı.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 3

CESET BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMIŞ

Sabah'ta yer alan bilgiye göre, Kocatepe mezarlığında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıp kemik ve toprak örnekleri alınmak istendiğinde Kemikler dışında hem kefeninin çürümediği hem de cesedin bütünlüğünü koruduğu bozulmayan dokularında olduğu görüldü.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 4

KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 5

15 YILLIK SIR PERDESİ
Ergenekon kumpası sürecinde tutuklanan ve 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdiği iddia edilerek hayatını kaybeden eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası, 15 yıl sonra raftan indi.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN MEZARI 15 YIL SONRA AÇILIYOR

Kozinoğlu'nun kabri başında son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölen ve öldüğü gün de ölüm sebebi olarak kalp krizi gösterilen Kaşif Kozinoğlu ile alakalı soruşturma 15 yılın ardından tekrar başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı fethi kabir işlemine tabi tutulacak. Olası bir cinayet şüphesine dair bulgular aranacak" ifadelerini kullandı.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 6

YANLIŞ İLAÇ VERİLDİĞİ İDDİASI: DOĞAL ÖLÜM MÜ CİNAYET Mİ?
Fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'nun devreye gireceğini belirten A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Mezarda yapılacak işlemle Kaşif Kozinoğlu'nun vücuduna ait çeşitli bulgular ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Kendisinin vefat etmeden hemen önce istemiş olduğu ilaçlar, vitaminler vardı; bunlara ulaşılabildi mi ya da ulaştığı takdirde doğru ilaçlar mı verildi, bunlar kontrol edilecek. Ailesinin ve avukatının bu noktada ortaya atmış olduğu doğru ilaç verilmediği yönündeki iddia, ortaya çıkacak bulgularla kesinleşecek" sözleriyle aktardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de konuyu yakından takip ettiğini ve cinayet ihtimalinin titizlikle değerlendirildiğini belirten Vural, Adli Tıp sürecinden elde edilecek DNA bulguları ve toksikolojik verilerin cinayet şüphesini netleştireceğini bildirdi.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 7

9 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI: ALARM SESİNİ RADYOYLA BASTIRMIŞLARDI
Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı dalga operasyonunun icra edildiğini aktaran Vural, "İlk dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, toplam 11 şüpheli hakkında karar verilmişti. İkinci dalga operasyonunda ise 9 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden dönemin jandarma eri olarak bilinen 1 kişinin tutuklandığını hatırlatalım. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 kişi serbest bırakıldı" dedi.

Olay gününe dair çarpıcı ayrıntılara değinen Vural, "Dönem itibarıyla cezaevinde görevli Fatih Veysi Gül en kritik isimlerden biriydi. Kendisi Kozinoğlu'nun öldüğü gün çalan alarm sesini radyo sesiyle boğan ve bu eylemi güvenlik kameralarıyla tespit edilen kişiydi. FETÖ kapsamında firari şekilde yurt dışında bulunuyor" bilgisini verdi.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 8

MEZARDAN ÇIKACAK BULGULAR YENİ OPERASYONLARI GETİREBİLİR
Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından Afganistan görevindeyken çağrıldığını ve Türkiye'ye dönerek ifade verdiğini hatırlatan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Kozinoğlu, MİT Orta Asya Başmüşaviri olarak görev yaptığı sırada FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına dair çok kritik bilgilere sahipti. Cezaevinde yazdığı mektupta da FETÖ kumpasına dair çok önemli notlar bulunuyordu. Elde edilecek veriler, hem ifadeleri şekillendirecek hem de yeni dalga operasyonların önünü açabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 9

FETHİ KABİR İŞLEMİYLE ZEHİRLENME VE BİYOLOJİK BULGULAR ARANACAK
Mahkemenin aldığı fethi kabir kararının uygulanma sürecine ve olay yerindeki son duruma değinen A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bugün herkesin gözü kulağı buradaki fethi kabir işlemindeydi.

FETHİ KABİR ERTELENDİ Mİ?

Orada yoğun bir güvenlik tedbiri olmaması nedeniyle bir ertelenme var. Ancak fethi kabir işleminde, bu soruşturmaya konu olan ve şüpheli ölümlerdeki tutarsızlıkların yaşanmaması adına normal prosedür neyse o uygulanacak" dedi.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 10

Mezar açma işleminde savcı, adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetlerinin hazır bulunacağını aktaran Almaçayır, "Fethi kabir işleminde alınabilecek bir kemik parçası, bir doku ya da saç örneği varsa, vücut bütünlüğünün elverdiği şekilde Adli Tıp uzmanlarının toksikolojik ya da biyolojik bir inceleme için temin etmek istedikleri numuneler alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nun İhtisas Dairesi'ne gönderiliyor" şeklinde konuştu.

15 yıl sonra Feth-i kabir kararı uygulandı! Kozinoğlu'nun mezarından örnek alındı: Dikkat çeken "ceset bütünlüğü" detayı 11


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra bile cinayet ve zehirlenme izlerinin rahatlıkla sürülebildiğini vurgulayan Almaçayır, "Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yıllar öncesinde bile bir yasa dışı müdahale ya da bir cinayet durumu söz konusuysa, alınan numuneler çok titiz bir şekilde inceleniyor. Vücuda enjekte edilen bir madde mi var, yoksa zehirlemek için gıdaya atılan herhangi bir şey mi var, bunlar çok rahat bir şekilde Adli Tıp tarafından ortaya konulabiliyor" sözleriyle adli sürecin teknik boyutunu özetledi.

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