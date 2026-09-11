YANLIŞ İLAÇ VERİLDİĞİ İDDİASI: DOĞAL ÖLÜM MÜ CİNAYET Mİ?

Fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'nun devreye gireceğini belirten A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Mezarda yapılacak işlemle Kaşif Kozinoğlu'nun vücuduna ait çeşitli bulgular ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Kendisinin vefat etmeden hemen önce istemiş olduğu ilaçlar, vitaminler vardı; bunlara ulaşılabildi mi ya da ulaştığı takdirde doğru ilaçlar mı verildi, bunlar kontrol edilecek. Ailesinin ve avukatının bu noktada ortaya atmış olduğu doğru ilaç verilmediği yönündeki iddia, ortaya çıkacak bulgularla kesinleşecek" sözleriyle aktardı.



Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de konuyu yakından takip ettiğini ve cinayet ihtimalinin titizlikle değerlendirildiğini belirten Vural, Adli Tıp sürecinden elde edilecek DNA bulguları ve toksikolojik verilerin cinayet şüphesini netleştireceğini bildirdi.

9 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI: ALARM SESİNİ RADYOYLA BASTIRMIŞLARDI

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı dalga operasyonunun icra edildiğini aktaran Vural, "İlk dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, toplam 11 şüpheli hakkında karar verilmişti. İkinci dalga operasyonunda ise 9 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden dönemin jandarma eri olarak bilinen 1 kişinin tutuklandığını hatırlatalım. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 kişi serbest bırakıldı" dedi.



Olay gününe dair çarpıcı ayrıntılara değinen Vural, "Dönem itibarıyla cezaevinde görevli Fatih Veysi Gül en kritik isimlerden biriydi. Kendisi Kozinoğlu'nun öldüğü gün çalan alarm sesini radyo sesiyle boğan ve bu eylemi güvenlik kameralarıyla tespit edilen kişiydi. FETÖ kapsamında firari şekilde yurt dışında bulunuyor" bilgisini verdi.

MEZARDAN ÇIKACAK BULGULAR YENİ OPERASYONLARI GETİREBİLİR

Kozinoğlu'nun FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından Afganistan görevindeyken çağrıldığını ve Türkiye'ye dönerek ifade verdiğini hatırlatan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Kozinoğlu, MİT Orta Asya Başmüşaviri olarak görev yaptığı sırada FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına dair çok kritik bilgilere sahipti. Cezaevinde yazdığı mektupta da FETÖ kumpasına dair çok önemli notlar bulunuyordu. Elde edilecek veriler, hem ifadeleri şekillendirecek hem de yeni dalga operasyonların önünü açabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

FETHİ KABİR İŞLEMİYLE ZEHİRLENME VE BİYOLOJİK BULGULAR ARANACAK

Mahkemenin aldığı fethi kabir kararının uygulanma sürecine ve olay yerindeki son duruma değinen A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bugün herkesin gözü kulağı buradaki fethi kabir işlemindeydi. FETHİ KABİR ERTELENDİ Mİ? Orada yoğun bir güvenlik tedbiri olmaması nedeniyle bir ertelenme var. Ancak fethi kabir işleminde, bu soruşturmaya konu olan ve şüpheli ölümlerdeki tutarsızlıkların yaşanmaması adına normal prosedür neyse o uygulanacak" dedi.

Mezar açma işleminde savcı, adli tıp uzmanları ve kolluk kuvvetlerinin hazır bulunacağını aktaran Almaçayır, "Fethi kabir işleminde alınabilecek bir kemik parçası, bir doku ya da saç örneği varsa, vücut bütünlüğünün elverdiği şekilde Adli Tıp uzmanlarının toksikolojik ya da biyolojik bir inceleme için temin etmek istedikleri numuneler alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nun İhtisas Dairesi'ne gönderiliyor" şeklinde konuştu.