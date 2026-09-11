Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.

Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor.

"YİNE KAZANDI" NOTUYLA PAYLAŞTI Varank, yeni oynanan bir karşılaşmanın görüntülerini de NSosyal hesabından "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Başkan Erdoğan ve oyuncuların yer aldığı videoda Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca 'Sen git video çek' dediler. Video çekmeye başladım. Neyse." ifadelerini kullandı.