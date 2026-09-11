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Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan kurmaylarıyla basketbol sahasında buluştu. Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basketbol oynadığı anlar dikkat çekti. Karşılaşmanın görüntülerini Mustafa Varank, "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı" 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİR KEZ DAHA PARKEDE

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı" 2

Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.

Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı" 3

Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor.

Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı" 4

"YİNE KAZANDI" NOTUYLA PAYLAŞTI
Varank, yeni oynanan bir karşılaşmanın görüntülerini de NSosyal hesabından "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı" 5

Başkan Erdoğan ve oyuncuların yer aldığı videoda Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca 'Sen git video çek' dediler. Video çekmeye başladım. Neyse." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı" 6

Varank'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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