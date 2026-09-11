Başkan Erdoğan kurmaylarıyla parkede kapıştı! "Evet, yine kazandı"
Başkan Erdoğan kurmaylarıyla basketbol sahasında buluştu. Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basketbol oynadığı anlar dikkat çekti. Karşılaşmanın görüntülerini Mustafa Varank, "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ömer Onan yer aldı.
Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple uzun süredir basketbol maçları yapıyor.
"YİNE KAZANDI" NOTUYLA PAYLAŞTI
Varank, yeni oynanan bir karşılaşmanın görüntülerini de NSosyal hesabından "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.
Başkan Erdoğan ve oyuncuların yer aldığı videoda Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca 'Sen git video çek' dediler. Video çekmeye başladım. Neyse." ifadelerini kullandı.
Varank'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.