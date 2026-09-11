İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet eden vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçe fark etmeksizin bu 4 gruptan istedikleri herhangi bir bölge için tercihte bulunabilecek.

KİME HANGİ EV VERİLECEK? AİLE TİPİNE GÖRE ODA DAĞILIMI Projede yer alacak konut tipleri 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak çeşitlendirilirken, ailelerin büyüklüğüne göre özel kontenjanlar belirlendi. Bakanlığın açıkladığı kriterlere göre yeni evlenen ya da çocuğu bulunmayan 'Genç Evli Aileler' 1+1 veya 2+1 konutlar için başvuru yapabilecek. İki veya daha fazla çocuklu geniş ailelere ise yaşam alanlarının genişliği gözetilerek 2+1, 3+1 veya 4+1 tipindeki konutlar tahsis edilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN VE TAMAMEN ÜCRETSİZ Sürecin bürokrasiden uzak ve şeffaf yürütüleceğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu süreç 14 Eylül tarihinde başlayacak ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın yaklaşık 10-11 günlük bir başvuru süresi olacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'Konut / İşyeri Başvuru' menüsünden hiçbir ücret ya da başvuru bedeli ödenmeksizin kolayca yapılabilecek. Vatandaşlarımız süreç takibini de yine bu ekran üzerinden gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

KİRA ÖDEMELERİ, ARTIŞ ORANI VE 3 YIL SINIRI Tahsis edilen konutların kira şartlarına ilişkin ayrıntıları netleştiren Bakan Kurum, kira başlangıç fiyatının piyasa rayicinin oldukça altında kalarak aylık 10 bin TL'den başlayacağını duyurdu. Kira bedelleri konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak. Belirlenen kira tutarı, teslim tarihinden itibaren tam 12 ay boyunca sabit kalacak ve hiçbir artış yapılmayacak.