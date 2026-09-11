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İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten

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ahaber.com.tr - Özel Haber
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İstanbul'da dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı projede ilk etapta 1071, toplamda ise 15 bin konut 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Aylık 10 bin TL'den başlayacak kiralar için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 1

İstanbul'da barınma krizine tarihi neşter! Megakentte fahiş kiralara dur diyecek dev sosyal konut seferberliğinde merak edilen tüm detaylar gün yüzüne çıktı. 10 bin liradan başlayan fiyatlarla dar gelirli ailelere nefes aldıracak toplam 15 bin kiralık konut hamlesinde ilk perde açılıyor.

İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 15 kritik soruda tarihi projenin yol haritasını ilan ederken; 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet'ten ücretsiz yapılacak başvuruların şartlarını, 12 ilçedeki kontenjan dağılımını ve piyasadaki balonu söndürecek dev adımı Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 2

Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu model kapsamında, Yüzyılın Konut Projesi ile inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra dar gelirli aileler için toplam 15 bin sosyal konut etaplar halinde kiralanacak.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 3

BAKAN KURUM DUYURDU: KİRALIK KONUTTA MERAK EDİLEN TÜM SORULAR YANIT BULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve megakentte ev sahibi olmayan vatandaşlar için can suyu olacak dev proje hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projemizle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?" mesajıyla 15 maddelik resmi yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 4

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre ilk etapta teslim edilecek 1071 konut, İstanbul'un 12 ilçesini kapsayan 4 ana grupta dağıtıldı. Proje kapsamında Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerine toplam 360 konut; Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerine toplam 330 konut; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerine toplam 291 konut ve Arnavutköy ilçesine 90 konut kontenjanı ayrıldı.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 5

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI: GELİR SINIRI VE 5 YIL KRİTERİNE DİKKAT!

Bakan Kurum'un açıkladığı 15 maddelik rehbere göre kiralık sosyal konutlardan faydalanabilmek için şu şartların eksiksiz sağlanması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • Evli olmak,

  • En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak,

  • Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,

  • Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde herhangi bir taşınmaz almamış veya satmamış olmak,

  • Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak ve aktif olarak "Sosyal Konut" ya da "İlk Evim Arsa" projelerinde asil veya yedek hak sahipliği bulunmamak,

  • Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması.

Ayrıca İstanbul dışındaki illerden kesinlikle başvuru kabul edilmeyecek.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 6

İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet eden vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçe fark etmeksizin bu 4 gruptan istedikleri herhangi bir bölge için tercihte bulunabilecek.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 7

KİME HANGİ EV VERİLECEK? AİLE TİPİNE GÖRE ODA DAĞILIMI

Projede yer alacak konut tipleri 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak çeşitlendirilirken, ailelerin büyüklüğüne göre özel kontenjanlar belirlendi. Bakanlığın açıkladığı kriterlere göre yeni evlenen ya da çocuğu bulunmayan 'Genç Evli Aileler' 1+1 veya 2+1 konutlar için başvuru yapabilecek. İki veya daha fazla çocuklu geniş ailelere ise yaşam alanlarının genişliği gözetilerek 2+1, 3+1 veya 4+1 tipindeki konutlar tahsis edilecek.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 8

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN VE TAMAMEN ÜCRETSİZ

Sürecin bürokrasiden uzak ve şeffaf yürütüleceğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu süreç 14 Eylül tarihinde başlayacak ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın yaklaşık 10-11 günlük bir başvuru süresi olacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'Konut / İşyeri Başvuru' menüsünden hiçbir ücret ya da başvuru bedeli ödenmeksizin kolayca yapılabilecek. Vatandaşlarımız süreç takibini de yine bu ekran üzerinden gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 9

KİRA ÖDEMELERİ, ARTIŞ ORANI VE 3 YIL SINIRI

Tahsis edilen konutların kira şartlarına ilişkin ayrıntıları netleştiren Bakan Kurum, kira başlangıç fiyatının piyasa rayicinin oldukça altında kalarak aylık 10 bin TL'den başlayacağını duyurdu. Kira bedelleri konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak. Belirlenen kira tutarı, teslim tarihinden itibaren tam 12 ay boyunca sabit kalacak ve hiçbir artış yapılmayacak.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 10

12 aylık sürenin tamamlanmasının ardından gelen ilk ocak ayında ise kira bedellerine TÜFE oranında artış yansıtılacak. Tahsis süresinin kesin olarak 3 yılla sınırlı olduğunu vurgulayan yetkililer, 3 yılın sonunda sürenin uzatılmayacağını, ayrıca tahsis süresi devam ederken herhangi bir şekilde ev satın alan vatandaşların kiralık konuttan derhal tahliye edileceğini bildirdi.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 11

PİYASADAKİ KİRA BALONUNU SÖNDÜRECEK STRATEJİK ADIM

Kamunun kiralık konut hamlesinin megakent genelindeki kira piyasasına sağlayacağı dengeyi değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İstanbul genelinde 20-30 bin TL bandına tırmanan kira fiyatlarına karşı kamu eliyle oluşturulan 10 bin liralık bu alternatif, piyasaya doğrudan bir baz değer kazandıracak ve suni fiyat balonunun sönmesinde çok kritik bir rol oynayacaktır." dedi.

İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten 12

Özelmacıklı, "İlk etapta ekim ayında teslim edilecek 1071 konutun ardından toplam 15 bin konutluk portföy devreye girdiğinde enflasyon üzerindeki kira baskısı ciddi biçimde kırılacaktır. İlerleyen süreçte bu model, gayrimenkul yatırım fonları üzerinden yeni finansal araçlara ve modern işletme yapılarına dönüştürülerek diğer illerimize de örnek teşkil edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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