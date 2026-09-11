İstanbul'da kiralık sosyal konut hamlesi! İlk etapta 1071 daire: Başvurular 14 Eylül'de e-Devlet'ten
İstanbul'da dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı projede ilk etapta 1071, toplamda ise 15 bin konut 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Aylık 10 bin TL'den başlayacak kiralar için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
İstanbul'da barınma krizine tarihi neşter! Megakentte fahiş kiralara dur diyecek dev sosyal konut seferberliğinde merak edilen tüm detaylar gün yüzüne çıktı. 10 bin liradan başlayan fiyatlarla dar gelirli ailelere nefes aldıracak toplam 15 bin kiralık konut hamlesinde ilk perde açılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 15 kritik soruda tarihi projenin yol haritasını ilan ederken; 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet'ten ücretsiz yapılacak başvuruların şartlarını, 12 ilçedeki kontenjan dağılımını ve piyasadaki balonu söndürecek dev adımı Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti.
Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu model kapsamında, Yüzyılın Konut Projesi ile inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra dar gelirli aileler için toplam 15 bin sosyal konut etaplar halinde kiralanacak.
BAKAN KURUM DUYURDU: KİRALIK KONUTTA MERAK EDİLEN TÜM SORULAR YANIT BULDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve megakentte ev sahibi olmayan vatandaşlar için can suyu olacak dev proje hakkında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projemizle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?" mesajıyla 15 maddelik resmi yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.
HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?
Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre ilk etapta teslim edilecek 1071 konut, İstanbul'un 12 ilçesini kapsayan 4 ana grupta dağıtıldı. Proje kapsamında Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerine toplam 360 konut; Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerine toplam 330 konut; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerine toplam 291 konut ve Arnavutköy ilçesine 90 konut kontenjanı ayrıldı.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI: GELİR SINIRI VE 5 YIL KRİTERİNE DİKKAT!
Bakan Kurum'un açıkladığı 15 maddelik rehbere göre kiralık sosyal konutlardan faydalanabilmek için şu şartların eksiksiz sağlanması gerekiyor:
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
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Evli olmak,
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En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak,
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Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,
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Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde herhangi bir taşınmaz almamış veya satmamış olmak,
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Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak ve aktif olarak "Sosyal Konut" ya da "İlk Evim Arsa" projelerinde asil veya yedek hak sahipliği bulunmamak,
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Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması.
Ayrıca İstanbul dışındaki illerden kesinlikle başvuru kabul edilmeyecek.