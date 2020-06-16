Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?

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Son dakika... 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, 2020-2021 döneminde okulların açılacağı tarih oldu. Peki, telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...