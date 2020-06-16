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Haberler Galeri Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okullarda telafi eğitimin başlayaağı tarihin belli olmasının ardından yeni dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Peki, telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:41
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Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de, 2020-2021 döneminde okulların açılacağı tarih oldu. Peki, telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

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Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin 31 Ağustos'ta başlayacağını ve en az 3 hafta süreceğini anlattı.

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Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?


Bakan Selçuk, uzaktan bağlantıyla katıldığı canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Eylülde başlaması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin sürdürülmesi veya bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Selçuk, Türkiye'de ve dünyadaki durumun gün gün, hafta hafta değiştiğine dikkati çekti.

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Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?

Selçuk, bu sebeple Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler doğrultusunda kararlarını sürekli güncellediklerini belirterek, telafi eğitimlerinin 31 Ağustos'ta başlayacağını ve en az 3 hafta süreceğini anlattı.