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Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi... Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okullarda telafi eğitimin başlayaağı tarihin belli olmasının ardından yeni dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Peki, telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:30Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:41