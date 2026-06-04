CHP'de kooperatif vurgunu çatlak büyüttü! Mağdurlar Özgür Özel’den hesap sordu
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da dahil 9 şüphelinin tutuklandığı İzmir'deki kooperatif yolsuzluğunda mağdurlardan CHP üyesi Onur Küçük, yolsuzluk yapan belediye başkanları ve tacizci başkanlara sahip çıkan Özgür Özel'i eleştirdi. Küçük, "Yolsuzluklar bu kadar patlamış, pik yapmış, tecavüzcü, tacizci isimleri ihraç edemedin. Yolsuzluklar diz boyu... Hala 'Operasyonlar siyasi' diyorsun... Geç bunları." sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in TBMM'de yaptığı grup toplantısında sarf ettiği sözler, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği İzmir'deki kooperatif mağduru CHP üyelerinin tepkisini çekti. İzmir Uzundere'de kooperatif üyesi mağdur Onur Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Özel'in, partisine mensup yolsuzluk yapan belediye başkanlarına, il başkanlarına sahip çıktığını belirten Küçük, Özel'in grup toplantısında sarf ettiği sinkaflı sözlere de tepki gösterdi.
YOLSUZLUKLAR, TACİZ...
Özel'in CHP'li belediyelere yapılan operasyonların siyasi olduğu yönündeki söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Küçük; "Manisa milletvekili Özgür Özel. Kaçak grup toplantısında böyle y... filan diyordun ama kime diyordun sen bu lafları anlatır mısın? Ben İzmir kooperatif mağduruyum. Aylarca senin kurmayların mı kankaların mı diyeyim artık WhatsApp da darladım, telefonla da konuştum.
Sana bile WhatsApp'tan yazdım. Kooperatifçi, yolsuz il başkanlarına sahip çıkma, sahip çıktın. Bu videoyu şu anda genel merkez önünde de çekerdim ama Kemal Beye ayıp olur. Niye biliyor musun? Kemal Bey bu partide yolsuzluğa sahip çıkanları kulağından tuttu mu kapıya koyar. Çünkü burası Atatürk'ün partisi. Kimsenin babasının çiftliği değil. Tuttun bugün de dedin ki grup toplantısında, o da kaçakmış bu arada. Yav yavşak filan, sen milletvekilisin diye, bu dokunulmazlık zırhı altında sen vatandaşa nasıl böyle küfür edebiliyorsun. Yani bu gücü nereden buluyorsun? Ben partiliyim.
Benim bugün aktif belediye başkanı akrabama kadar var. İzmir kooperatif mağduruyum. Bütün siyasi bürokratların, senin kankaların diyelim de hepsi beni iyi tanıyor. Dedim ki; Bu yolsuzluğa sahip çıkmadın, hani mavi bavul hesabı vardı ya, bir video çekmiştim genel merkezin orda belki oradan hatırlarsın beni. Yani bu yolsuzluklar bu kadar patlamış, pik yapmış, Uşak konusu ayrı bir konu. Belinde havlu, elinde mızrak yunan tanrısı gibi 4 tane sevgili yapmış, adamı ihraç edemedin.