CHP'de kooperatif vurgunu çatlak büyüttü! Mağdurlar Özgür Özel’den hesap sordu

Görele'de belediye başkanı evladı yaşındaki kızı taciz etti konusu var. Binlerce belediyelerde yolsuzluklar var. Hala diyorsun ki bu olay AK Parti .. Ne siyasisi abicim geç geç. Önce kendi kapınızdaki sorunları temizleyin." ifadelerini kullandı.



CHP ÜYESİ OLARAK BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADIK



SABAH'ın ulaştığı Onur Küçük (35), İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile Uzundere'deki New Town Yapı Kooperatifinden 2 daire satın aldığını ancak gelinen süreçte binlerce vatandaşla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. İzmir'de 6 kooperatifte 4 bini kooperatif üyesi, 1500'ü de arsa sahibi olmak üzere toplamda 5 bin 500 ailenin mağdur edildiğini belirten Küçük şunları söyledi: "CHP üyesi bir kişi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Burada 5 bin 500 mağdur aile var. Bugüne kadar Özgür Özel bir tane kooperatif üyesini dahi dikkate almadı.

İzmir'de bu işi araştırması, kooperatif mağdurları ile konuşup rapor hazırlaması için Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil'i görevlendirdi. O da mağdurlarla konuşmak yerine gitti kooperatif yolsuzluğuna adı karışan il başkanlarına sahip çıktı. Her seferinde konuyu değerlendiriyoruz diyerek geçiştirdi. Kentte kaldığı süre zarfından ne bir kooperatif başkanı, ne bir mağdur kooperatif üyesi hiç kimse ile görüşmedi, muhatap olmadı." diye konuştu.



AH VAH DEYİP GEÇİŞTİRDİLER



Yapımı yarım kalan kooperatiflerin başkanlarının yaşadıkları mağduriyeti anlatmak amacıyla Ankara'da CHP Genel Merkezinde Ensar Aytekin ile bir araya geldiğini ifade eden Küçük, "Ensar Aytekin kooperatif başkanlarına ah vah öyle mi oldu, ne yapabiliriz demekten başka bir şey yapmadı, görmezden geldi.