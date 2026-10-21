Özgür Özel konuşurken vekilleri not üzerinden çekiştirdi! İşte kameralara takılan olay görüntüler

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim ve kaosun dozu her geçen gün artarak devam ederken, Meclis'te kameralara takılan bir not gündeme bomba gibi düştü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kürsüde konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, partisinin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Özel'i not defteri üzerinden eleştirdiği anlar ATV Haber kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yeni Parti ile CHP arasındaki çekişme, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in karşılıklı açıklamalarıyla giderek tırmanıyor. CENAZEDE "BUZ GİBİ" TOKALAŞMA Hatırlanacağı üzere "Mutlak Butlan" davası sonrası koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran ve ardından Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ile eski partisi arasındaki kavga sürerken, TBMM'de eski milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşanmıştı.

Cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktığı Özel'in soğuk tavırları ve Kılıçdaroğlu'na bakmamaya çalışması objektiflere yansıdı. Bu zoraki tokalaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden kürsüye çıkan iki isim yeniden birbirlerini hedef aldı. ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL ÇAĞRI Partisinin grup toplantısında konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskiyi geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Kürsüden Özel'e yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "CHP kamu makamını kişisel çıkarı için kullananların partisi değildir" sözleriyle sert tepki gösterdi. ÖZEL'İ KÜRSÜDEYKEN ÇEKİŞTİRDİLER: "ÖRGÜT İŞLERİNE GİRMESİN"

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDEYKEN NOT DEFTERİNDEN ELEŞTİRDİLER

İki parti arasındaki söz düellosu devam ederken, Özgür Özel'in kürsüde konuştuğu anlarda ATV Haber kameralarına çarpıcı bir görüntü takıldı. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, Genel Başkan Özel'i not defteri üzerinden eleştirdiği görüldü. Söz konusu deftere Sezgin Tanrıkulu, "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım" ifadelerini yazarak Emre'ye iletti.

RAHATSIZLIK NOTU: "MAALESEF"

Kürsüdeki konuşma sırasında gelen bu uyarı notunu alan Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yazıyı ceketinin cebine koyarken duyduğu rahatsızlığı doğrudan yüz ifadesiyle belli etti. Yaşanan gerginliğin ortasında Zeynel Emre, "Maalesef" ifadesini kullandı.