İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda

İsveç'te yaklaşık 50 sene çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve Çorum'daki köylerine pizzacı açan çift, Türkiye'nin birçok ilinden müşteri ağırlıyor. 78 yaşındaki Mustafa Aydın, "Pizzayı tam buğday unundan yapıyorum. Baharatlarını İsveç'ten getiriyorum. Sosumu da bir yerden alıyorum" diyerek lezzet sırrının detaylarını ilk kez açıkladı.

Çalışmak için 1970'li yılların başında İsveç'e giden 78 yaşındaki Mustafa Aydın, burada 72 yaşındaki eşi Döndü Aydın ile yaklaşık 40 yıl restoran işletmeciliği yaptı. Gurbette yaşadıkları süre boyunca Türkiye ile bağlarını koparmayan, her yıl memleketlerini ziyaret eden çift, emekli olunca 2017'de İsveç'ten memleketleri Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi köyüne yerleşti.

Buradaki evinin bahçesine hobi amacıyla fırın inşa ettiren Mustafa Aydın, misafirlerinin fırında pişirdiği pizzaları beğenmesi üzerine eşiyle pizzacı açmaya karar verdi. Köyüne açtığı pizzacının sosyal medyada popüler olmasıyla müşteri kitlesi genişleyen Aydın çifti, 9 yıldır Çorum ve çevresinin yanı sıra farklı illerden de müşteri ağırlıyor.

Köylerindeki pizzacıyı her yıl mayıs ayında açan Aydın çifti, genellikle ekim ayında kapatıyor, kış döneminde faaliyet göstermiyor. Mustafa Aydın, ülkesini çok sevdiğini, bu nedenle emekli olunca Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

"BAHARATLARINI İSVEÇ'TEN GETİRİYORUM" Hobi amacıyla yaptırdığı pizza fırınının yeni bir iş yerine dönüştüğünü belirten Aydın, "Burada küçük bir fırınım vardı, gelenlere pizza yapıyorduk. Yeğenim, 'Niye burada restoran yapmıyoruz?' dedi. Kendi sanatım olduğu için ben de iştaha geldim. Şakayla karışık açtık. Çok büyüdü, çok beğenildi. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Ankara'dan gelenler var, Samsun'dan, Kastamonu'dan geliyorlar." dedi.