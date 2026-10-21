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İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsveç'te yaklaşık 50 sene çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve Çorum'daki köylerine pizzacı açan çift, Türkiye'nin birçok ilinden müşteri ağırlıyor. 78 yaşındaki Mustafa Aydın, "Pizzayı tam buğday unundan yapıyorum. Baharatlarını İsveç'ten getiriyorum. Sosumu da bir yerden alıyorum" diyerek lezzet sırrının detaylarını ilk kez açıkladı.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 1

Çalışmak için 1970'li yılların başında İsveç'e giden 78 yaşındaki Mustafa Aydın, burada 72 yaşındaki eşi Döndü Aydın ile yaklaşık 40 yıl restoran işletmeciliği yaptı. Gurbette yaşadıkları süre boyunca Türkiye ile bağlarını koparmayan, her yıl memleketlerini ziyaret eden çift, emekli olunca 2017'de İsveç'ten memleketleri Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi köyüne yerleşti.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 2

Buradaki evinin bahçesine hobi amacıyla fırın inşa ettiren Mustafa Aydın, misafirlerinin fırında pişirdiği pizzaları beğenmesi üzerine eşiyle pizzacı açmaya karar verdi. Köyüne açtığı pizzacının sosyal medyada popüler olmasıyla müşteri kitlesi genişleyen Aydın çifti, 9 yıldır Çorum ve çevresinin yanı sıra farklı illerden de müşteri ağırlıyor.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 3

Köylerindeki pizzacıyı her yıl mayıs ayında açan Aydın çifti, genellikle ekim ayında kapatıyor, kış döneminde faaliyet göstermiyor. Mustafa Aydın, ülkesini çok sevdiğini, bu nedenle emekli olunca Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 4

"BAHARATLARINI İSVEÇ'TEN GETİRİYORUM"

Hobi amacıyla yaptırdığı pizza fırınının yeni bir iş yerine dönüştüğünü belirten Aydın, "Burada küçük bir fırınım vardı, gelenlere pizza yapıyorduk. Yeğenim, 'Niye burada restoran yapmıyoruz?' dedi. Kendi sanatım olduğu için ben de iştaha geldim. Şakayla karışık açtık. Çok büyüdü, çok beğenildi. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Ankara'dan gelenler var, Samsun'dan, Kastamonu'dan geliyorlar." dedi.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 5

Yaptığı pizzaların farklı olması nedeniyle ilgi gördüğünü dile getiren Aydın, "Pizzayı tam buğday unundan yapıyorum. Baharatlarını İsveç'ten getiriyorum. Sosumu da bir yerden alıyorum. Doğduğumdan beri aklımda kalite var. Burada her şeyi kaliteli kullanıyorum." diye konuştu.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 6

Yaz döneminde 300 kişinin geldiği günler bulunduğunu anlatan Aydın, ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Aydın, köyündeki pizzacının adıyla İstanbul'da 2, Antalya'da da 1 şube açtığını, Mersin'e de şube açmak üzere olduklarını ifade etti.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 7

EMEKLİLİK DÜŞÜNÜRKEN YENİDEN İŞE KOYULDU

Döndü Aydın ise önceleri tekstil fabrikasında çalıştıklarını, sonradan restoran sektörüne girdiklerini, 54 yıldır hayatı birlikte omuzladıklarını söyledi. İsveç'te uzun süre çalıştıktan sonra emekli olup iş yapmamayı hayal ettiğini ancak köye açtıkları pizzacıda çalışmaya devam ettiğini anlatan Aydın, "İsveç'te emekli olduk, 'Türkiye'ye gidip rahat yaşayacağız' dedi ama kendimi yine hamurun içinde buldum. Sağlık olsun, çalışmak güzel bir şey. 17 yaşımdan beri çalışıyorum." diye konuştu.

İsveç’ten gelip Çorum’un köyünde açtılar! Hızla büyüyor, sırrını ilk kez açıkladı: Doğduğumdan beri aklımda 8

Köyde olmayı sevdiğini vurgulayan Aydın, "Antalya'da da yerimiz var ama burayı daha çok seviyorum. Müşterilerimizle sohbet ediyoruz, sevenimiz çok. Hafta sonları oturacak yer olmuyor. Güzel geçiyor, yeter ki Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.

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