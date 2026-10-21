Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar
İstanbul'da yumurtalarını para karşılığında satan kadınlara ve illegal şebekeye yönelik düzenlenen 'Doku Ticareti' operasyonu, uluslararası çaptaki bir sahte donör skandalını ortaya çıkardı. KKTC'deki bir tüp bebek merkezine binlerce sterlin ödeyerek "Danimarkalı donör" talebinde bulunan İngiliz kadının dünyaya getirdiği bebeğe yapılan DNA testinde, çocuğun Türk olduğu belirlendi.
İstanbul'da üreme hücrelerini (yumurta) para karşılığı satan kadınlara yönelik düzenlenen operasyon, KKTC-İngiltere hattındaki sahte donör skandalını deşifre etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tüp bebek merkezine başvuran İngiliz vatandaşı Rachel, Danimarka genine sahip yumurta aldı. Ancak doğan çocuğun fiziksel özellikleri tutmayınca kadın DNA testi yaptırdığında çocuğun Türk genleri taşıdığı ortaya çıktı.
Tüp bebek şirketi, yumurtaları Cryos International'dan aldığını iddia etti ancak yapılan testlerle yumurtaların Türkiye'deki Hacer T. liderliğindeki örgütten temin edildiği ortaya çıktı.
İddiaya göre, yıllarca anne olma hayali kuran ve bu uğurda binlerce sterlin harcayan 39 yaşındaki Rachel isimli İngiliz vatandaşı kadın, son umut olarak KKTC'de bir tüp bebek merkezine başvurdu.
Çift, üreme hücrelerini satan kadınların tıbbi geçmişlerini, eğitim durumlarını, zekâ seviyelerini ve özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledi. Kendilerine sunulan sözde katalog üzerinden Danimarka genine sahip yumurtayı tercih etti.