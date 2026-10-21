GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Genç kadın tercihleri doğrultusunda hamile kaldı. Doğumun ardından Jonah ismini verdiği bebeğin fiziksel özellikleri ile sipariş ettiği yumurtanın örtüşmediği ortaya çıktı. Şüphelenen anne, DNA testi yaptırdı. Gerçek, gelen gen testi raporuyla ortaya çıktı.

Çocuk için Danimarkalı donör kullanılmadığı tespit edildi. Tüp bebek merkezi yetkilileri, donörü Cryos International'den aldıklarını ileri sürdü. İngiliz çift bu kez Danimarka merkezli, dünyanın en büyük donör bankası Cryos International'ın kapısını çaldı.

Ellerindeki yumurta kodlarını sisteme sorgulatan aile, aldıkları resmi yanıtla ikinci şoku yaşadı. Küresel donör bankası, kayıtlarını inceledikten sonra KKTC'de faaliyet gösteren söz konusu merkeze daha önce hiç yumurta teslimatı yapılmadığını açıkladı.

30 ÇOCUK TÜRKİYE'DEN

Skandalın patlak vermesi üzerine aynı klinikte benzer yöntemlerle çocuk sahibi olan çok sayıda yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti. Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör vaadiyle, fahiş fiyatlara ailelere pazarlanan üreme hücrelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan testler sonucu 30 çocuğun biyolojik kökenlerinin Türk olduğu kesinleşti.