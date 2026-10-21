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Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da yumurtalarını para karşılığında satan kadınlara ve illegal şebekeye yönelik düzenlenen 'Doku Ticareti' operasyonu, uluslararası çaptaki bir sahte donör skandalını ortaya çıkardı. KKTC'deki bir tüp bebek merkezine binlerce sterlin ödeyerek "Danimarkalı donör" talebinde bulunan İngiliz kadının dünyaya getirdiği bebeğe yapılan DNA testinde, çocuğun Türk olduğu belirlendi.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 1

İstanbul'da üreme hücrelerini (yumurta) para karşılığı satan kadınlara yönelik düzenlenen operasyon, KKTC-İngiltere hattındaki sahte donör skandalını deşifre etti.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tüp bebek merkezine başvuran İngiliz vatandaşı Rachel, Danimarka genine sahip yumurta aldı. Ancak doğan çocuğun fiziksel özellikleri tutmayınca kadın DNA testi yaptırdığında çocuğun Türk genleri taşıdığı ortaya çıktı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 3

Tüp bebek şirketi, yumurtaları Cryos International'dan aldığını iddia etti ancak yapılan testlerle yumurtaların Türkiye'deki Hacer T. liderliğindeki örgütten temin edildiği ortaya çıktı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 4

İddiaya göre, yıllarca anne olma hayali kuran ve bu uğurda binlerce sterlin harcayan 39 yaşındaki Rachel isimli İngiliz vatandaşı kadın, son umut olarak KKTC'de bir tüp bebek merkezine başvurdu.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 5

Çift, üreme hücrelerini satan kadınların tıbbi geçmişlerini, eğitim durumlarını, zekâ seviyelerini ve özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledi. Kendilerine sunulan sözde katalog üzerinden Danimarka genine sahip yumurtayı tercih etti.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 6

GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Genç kadın tercihleri doğrultusunda hamile kaldı. Doğumun ardından Jonah ismini verdiği bebeğin fiziksel özellikleri ile sipariş ettiği yumurtanın örtüşmediği ortaya çıktı. Şüphelenen anne, DNA testi yaptırdı. Gerçek, gelen gen testi raporuyla ortaya çıktı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 7

Çocuk için Danimarkalı donör kullanılmadığı tespit edildi. Tüp bebek merkezi yetkilileri, donörü Cryos International'den aldıklarını ileri sürdü. İngiliz çift bu kez Danimarka merkezli, dünyanın en büyük donör bankası Cryos International'ın kapısını çaldı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 8

Ellerindeki yumurta kodlarını sisteme sorgulatan aile, aldıkları resmi yanıtla ikinci şoku yaşadı. Küresel donör bankası, kayıtlarını inceledikten sonra KKTC'de faaliyet gösteren söz konusu merkeze daha önce hiç yumurta teslimatı yapılmadığını açıkladı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 9

30 ÇOCUK TÜRKİYE'DEN
Skandalın patlak vermesi üzerine aynı klinikte benzer yöntemlerle çocuk sahibi olan çok sayıda yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti. Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör vaadiyle, fahiş fiyatlara ailelere pazarlanan üreme hücrelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan testler sonucu 30 çocuğun biyolojik kökenlerinin Türk olduğu kesinleşti.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 10

KATALOG HAZIRLAMIŞLAR
Yumurtalarını satan kadınlara yönelik 'Doku Ticareti' operasyonunda ele geçirilen; örgüt lideri Hacer T.'nin dijital verilerinden kataloglar çıktı. Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise yurt dışındaki bazı kliniklerin donör kadınlar üzerinde uyguladığı özel kriterler oldu.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 11

Kliniklerin, alıcı taleplerine göre özel donör seçimi yaptığı, renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan kadınları sisteme dahil etmediği belirlendi.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 12

Doğacak çocukların bu özelliklere yatkın olacağı vaadiyle donör kadınların kan grupları, göz renkleri, ten ve saç renkleri gibi fiziksel ve kişisel verileri detaylıca arşivlendi.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 13

Potansiyel alıcılara bu kadınların vesikalık ve boy fotoğrafları, kişisel bilgileriyle birlikte mesaj olarak gönderildi. Alıcıların talep ettiği kriterlere göre özel bir "fiyat tarifesi" oluşturulduğu ve kadınların yumurta başına 60-80 euro arasında ödemeler aldıkları belirlendi. Hacer T.'nin olgun yumurta için kadınlara zorla iğne yaptırması da yazışmalara yansıdı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 14

Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan arasında kadınların üreme yumurtalarını alıp yasadışı ticaretini yapan çetenin işleyiş şeması da ortaya çıktı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 15

Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan arasında kadınların üreme yumurtalarını alıp yasadışı ticaretini yapan çetenin işleyiş şeması da ortaya çıktı.

Sahte donör vurgununda skandal detaylar: "Danimarkalı gen" diye Türk yumurtası sattılar 16

Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan arasında kadınların üreme yumurtalarını alıp yasadışı ticaretini yapan çetenin işleyiş şeması da ortaya çıktı.

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