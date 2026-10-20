Özgür Özel'den Meclis kürsüsünden skandal sokak çağrısı! 14 ili işaret etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında tansiyonu yükselten skandal bir çıkışa imza attı. 14 ilde düzenlenmesi planlanan eylemlere açıkça arka çıkacağını ilan eden Özel, partililere ve destekçilerine sokak çağrısında bulunarak provokasyona davetiye çıkardı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında bir skandala imza attı.
Partisinin Meclis kürsüsünden gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarın akşam saat 19.00'da Halk TV'nin önünde bütün Halk TV izleyicileriyle birlikte destek olmaya, mücadele yapmaya, Halk TV'nin hakkını halk için savunmaya gidiyoruz" sözleriyle destekçilerini toplanmaya çağırdı.
14 İLDE EYLEM VE YÜRÜYÜŞ PROVOKASYONU
Sokak eylemlerinin kapsamını genişletmek istediklerini açıkça belirten Özgür Özel, "Ayrıca basın meslek örgütleri bu hafta sonu pazartesi, sansüre hayır habere özgürlük diyerek cumartesi günü 14 ilde saat 14.00'te yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenliyorlar. Bu eylemlere bütün Yeni Partilileri, bütün muhalefetin sesinin kısılmasına isyan eden bütün demokratları yarın akşam Halk TV'ye, cumartesi de 14 şehirdeki basın meslek örgütlerinin eylemlerine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I DA HEDEF ALDI
Öte yandan sokak çağrı yapan Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak akla ziyan açıklamalarda bulundu.
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