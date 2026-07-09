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NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki etkinliğini ve stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Zirve kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen kritik görüşme, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin kapısını araladı. İki gün boyunca dünya liderlerini ağırlayan Ankara, savunma sanayii, güvenlik iş birlikleri ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye adına önemli diplomatik kazanımlara da ev sahipliği yaptı.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 1

22 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya diplomasisinin odağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi zirvede, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkenin lideri Ankara'da ağırlandı.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 2

NATO'nun 3.0 stratejisi ile sonuç bildirgesinde yer alan kritik kararların öne çıktığı zirve dünya gündemine damga vurdu.

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NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve kritik NATO Zirvesi, Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını, çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 4

Türkiye'nin kazanımları ise şöyle sıralandı:

CAATSA kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor.
KAAN uçağında kullanılacak motorların tedarikinde engel kalmadı.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 5

Türk savunma sanayisi milyonlarca liralık yeni iş birliklerine imza attı.
İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 6

Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı.
Başkan Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine yansıdı.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 7

Almanya, Türk uzun menzilli füze sistemlerini gündemlerine aldı.
Ankara, iki gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 8

"TÜRKİYE NATO 3.0'IN MERKEZİNDE"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulundu. Duran, Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisinin ve "NATO 3.0" vizyonunun tam merkezinde yer alarak hem entelektüel hem de askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynadığını vurguladı.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 9

Duran, NSosyal hesabından, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dış politikasının, bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek, küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline geldiğini belirtti.

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 10

Bu stratejik konum ve kazanılan yüksek saygınlığın en somut yansımasının, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Ankara'nın ev sahipliği yaptığı tarihi süreçte açıkça müşahede edildiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 11

"Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan 'NATO 3.0' vizyonu, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır. Türkiye bir yandan savunma sanayinde güçlenirken diğer yandan Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olmakta ve tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırmaktadır. Ankara'da somutlaşan bu irade, Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillemiştir."

NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası 12
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