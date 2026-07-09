NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası

"Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan 'NATO 3.0' vizyonu, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır. Türkiye bir yandan savunma sanayinde güçlenirken diğer yandan Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olmakta ve tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırmaktadır. Ankara'da somutlaşan bu irade, Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillemiştir."