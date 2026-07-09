NATO Zirvesi'nde kazanan Türkiye! Diplomaside Ankara damgası
Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki etkinliğini ve stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Zirve kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen kritik görüşme, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin kapısını araladı. İki gün boyunca dünya liderlerini ağırlayan Ankara, savunma sanayii, güvenlik iş birlikleri ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye adına önemli diplomatik kazanımlara da ev sahipliği yaptı.
22 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya diplomasisinin odağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi zirvede, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkenin lideri Ankara'da ağırlandı.
NATO'nun 3.0 stratejisi ile sonuç bildirgesinde yer alan kritik kararların öne çıktığı zirve dünya gündemine damga vurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve kritik NATO Zirvesi, Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını, çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi.
Türkiye'nin kazanımları ise şöyle sıralandı:
CAATSA kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor.
KAAN uçağında kullanılacak motorların tedarikinde engel kalmadı.
Türk savunma sanayisi milyonlarca liralık yeni iş birliklerine imza attı.
İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı.