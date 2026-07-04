Dünya siyasetine yön veren kritik eşikler: NATO zirvelerinde alınan tarihi kararlar!

NATO'nun 76 yıllık köklü tarihinde öyle zirveler gerçekleşti ki, alınan kararlar yalnızca bir ittifakın geleceğini değil, küresel siyasetin tüm dengelerini kökten değiştirdi. Soğuk Savaş'ın sona erdiğinin ilan edilmesinden yeni küresel tehditlerin tanımlanmasına, bugün dahi yankıları süren krizlerin temellerinin atılmasına kadar pek çok tarihi dönemeç bu kritik toplantılarda şekillendi. Londra'dan Vilnius'a uzanan bu stratejik yolculuk, dünya düzeninin nasıl yeniden kurulduğunu gözler önüne seriyor.

LONDRA 1990: SOĞUK SAVAŞ'IN BİTİŞİ VE YENİ AVRUPA

NATO tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1990 Londra Zirvesi, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından yeni bir dünyanın kapılarını araladı. İttifak, yayımlanan "Dönüşen Kuzey Atlantik İttifakı Bildirgesi" ile Moskova'yı artık doğrudan bir düşman olarak görmediğini ilan etti. Dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush, "Avrupa yeni ve umut verici bir döneme girmiştir" vurgusuyla sürecin önemine dikkat çekerken; NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner, "İttifak değişimin motoru olmalıdır. Tarihi değişim, bize güvenliğe yönelik yeni bir yaklaşım geliştirme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.