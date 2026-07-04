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Dünya siyasetine yön veren kritik eşikler: NATO zirvelerinde alınan tarihi kararlar!

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Dünya siyasetine yön veren kritik eşikler: NATO zirvelerinde alınan tarihi kararlar!

NATO'nun 76 yıllık tarihinde düzenlenen kritik zirveler, yalnızca ittifakın geleceğini değil dünya siyasetinin seyrini de değiştirdi. Londra'dan Vilnius'a uzanan süreçte alınan kararlar; Soğuk Savaş'ın sona ermesinden NATO'nun genişlemesine, Rusya ve Çin'e yönelik yeni stratejilerden Türkiye'nin diplomatik hamlelerine kadar birçok tarihi dönüm noktasına yön verdi.

NATO'nun 76 yıllık köklü tarihinde öyle zirveler gerçekleşti ki, alınan kararlar yalnızca bir ittifakın geleceğini değil, küresel siyasetin tüm dengelerini kökten değiştirdi. Soğuk Savaş'ın sona erdiğinin ilan edilmesinden yeni küresel tehditlerin tanımlanmasına, bugün dahi yankıları süren krizlerin temellerinin atılmasına kadar pek çok tarihi dönemeç bu kritik toplantılarda şekillendi. Londra'dan Vilnius'a uzanan bu stratejik yolculuk, dünya düzeninin nasıl yeniden kurulduğunu gözler önüne seriyor.

ANALİZ | NATO ZİRVELERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

LONDRA 1990: SOĞUK SAVAŞ'IN BİTİŞİ VE YENİ AVRUPA

NATO tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1990 Londra Zirvesi, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından yeni bir dünyanın kapılarını araladı. İttifak, yayımlanan "Dönüşen Kuzey Atlantik İttifakı Bildirgesi" ile Moskova'yı artık doğrudan bir düşman olarak görmediğini ilan etti. Dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush, "Avrupa yeni ve umut verici bir döneme girmiştir" vurgusuyla sürecin önemine dikkat çekerken; NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner, "İttifak değişimin motoru olmalıdır. Tarihi değişim, bize güvenliğe yönelik yeni bir yaklaşım geliştirme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

PRAG 2002: TERÖRLE MÜCADELE VE TARİHİ GENİŞLEME

11 Eylül saldırılarının gölgesinde toplanan 2002 Prag Zirvesi, NATO'nun terörle mücadele ekseninde kabuk değiştirdiği bir toplantı oldu. Dünyanın herhangi bir noktasındaki krizlere anında müdahale edebilecek "NATO Mukabele Gücü"nün temelleri burada atıldı. Aynı zamanda yedi ülkeye yapılan üyelik davetiyle tarihin en büyük genişleme dalgası başlatıldı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, "NATO artık yalnızca Avrupa'nın değil, özgürlüğün savunucusudur. Bugünkü karar, özgür ve barış içinde bir Avrupa'ya olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor" sözleriyle ittifakın coğrafi sınırları aşan yeni güvenlik anlayışını dünyaya duyurdu.

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(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

BÜKREŞ 2008: UKRAYNA VE GÜRCİSTAN İÇİN KRİTİK ADIM

Bugün yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının kökenlerini anlamak adına en kritik duraklardan biri 2008 Bükreş Zirvesi oldu. NATO, Ukrayna ve Gürcistan'ın gelecekte üye olacaklarını ilan etti ancak net bir takvim belirlemedi. George W. Bush bu süreci tam desteklerken, Avrupa kanadından yükselen temkinli sesler dikkat çekti. Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, "NATO'nun genişlemesinin Rusya ile ilişkiler üzerindeki etkilerini de dikkate almak zorundayız" uyarısında bulunarak, Moskova'yı provoke edebilecek adımlara karşı çekincelerini dile getirdi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

MADRİD 2022: RUSYA'YA KARŞI "DOĞRUDAN TEHDİT" TANIMI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası toplanan 2022 Madrid Zirvesi, NATO için "yeni bir dönem" olarak kayıtlara geçti. Rusya, müttefiklerin güvenliğine yönelik "en büyük ve doğrudan tehdit" olarak tanımlanırken, Çin ilk kez bir "sistemik meydan okuma" olarak stratejik konseptte yer buldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Madrid Zirvesi NATO için dönüştürücü bir zirvedir" değerlendirmesinde bulunurken; ABD Başkanı Joe Biden, "Değişen güvenlik endişeleri nedeniyle ortak güvenliği güçlendiriyoruz. NATO bugün her zamankinden daha birlik içinde" ifadeleriyle Rusya'ya kararlılık mesajı gönderdi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

VİLNİUS 2023: TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ZAFERİ VE İSVEÇ KARARI

Son durak olan 2023 Vilnius Zirvesi'nde ise Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik hamleleri dünya gündeminin merkezine oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde yaptığı çıkışla, "Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" sözleriyle uluslararası siyasetin rotasını değiştirdi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Zirve sırasında Stoltenberg, "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır" diyerek siyasi iradeyi yinelerken; ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'a hitaben, "İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakarak zirveyi daha da önemli hale getirdiniz. Liderliğiniz için teşekkür ederim" sözlerini kaydetti. Başkan Erdoğan ise stratejik mekanizmanın önemine vurgu yaparak, "Sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

NATO zirvelerinde alınan bu tarihi kararlar, sadece müttefik ülkelerin değil, tüm insanlığın ve küresel düzenin geleceğini belirlemeye devam ediyor. Londra'dan Vilnius'a uzanan süreçte değişen tehditlere rağmen, NATO zirvelerinin dünya siyasetindeki ağırlığı değişmeyen tek gerçek olarak duruyor.

NATO Zirvelerine damga vuran anlarNATO Zirvelerine damga vuran anlar NATO ZİRVELERİNE DAMGA VURAN ANLAR
ANALİZ | NATO Zirvelerine damga vuran anlarANALİZ | NATO Zirvelerine damga vuran anlar ANALİZ | NATO ZİRVELERİNE DAMGA VURAN ANLAR

Dünya siyasetine yön veren kritik eşikler: NATO zirvelerinde alınan tarihi kararlar! - 1
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