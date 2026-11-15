Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar
Meteorolojiden haftalık hava durumu tahmin raporu geldi. Buna göre yurdun birçok kesiminde sağanak, bazı bölgelerde ise kuvvetli yağış beklenirken yüksek kesimlerde de kar etkili olacak. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il 15-20 Kasım hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım Pazar gününe yönelik hava durumu raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer kar yağışı görülecek.
Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapılırken Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteorolojinin yeni haftaya ilişkin tahminlerine göre yağışlı hava, önümüzdeki günlerde de birçok bölgede etkisini sürdürecek.
5 İLE SARI KODLU UYARI
Meteorolojinin 15 Kasım Pazar gününe dair uyarı haritasında Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon sarı kodla gösterildi.
Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Meteorolojinin tahminlerine göre rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.