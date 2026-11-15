Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

15 KASIM PAZAR: KUVVETLİ SAĞANAK VE YÜKSEKLERDE KAR Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. ERDOĞAN: KIBRIS'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, Erzurum ve Kars'ın yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Van'ın yükseklerinde de karla karışık yağmur görülecek.

16 KASIM PAZARTESİ: YAĞIŞLAR DOĞU VE GÜNEY KESİMLERDE Öte yandan Meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın ilk gününde Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Niğde, Ordu, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinde de yağmur ve sağanak görülecek. Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.