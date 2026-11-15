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Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteorolojiden haftalık hava durumu tahmin raporu geldi. Buna göre yurdun birçok kesiminde sağanak, bazı bölgelerde ise kuvvetli yağış beklenirken yüksek kesimlerde de kar etkili olacak. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte il il 15-20 Kasım hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım Pazar gününe yönelik hava durumu raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer kar yağışı görülecek.

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Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 2

Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapılırken Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteorolojinin yeni haftaya ilişkin tahminlerine göre yağışlı hava, önümüzdeki günlerde de birçok bölgede etkisini sürdürecek.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 3

5 İLE SARI KODLU UYARI

Meteorolojinin 15 Kasım Pazar gününe dair uyarı haritasında Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon sarı kodla gösterildi.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 4

Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 5

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Meteorolojinin tahminlerine göre rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 6

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 7

15 KASIM PAZAR: KUVVETLİ SAĞANAK VE YÜKSEKLERDE KAR

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 8

Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, Erzurum ve Kars'ın yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Van'ın yükseklerinde de karla karışık yağmur görülecek.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 9

16 KASIM PAZARTESİ: YAĞIŞLAR DOĞU VE GÜNEY KESİMLERDE

Öte yandan Meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın ilk gününde Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Niğde, Ordu, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinde de yağmur ve sağanak görülecek.

Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 10

17 KASIM SALI: SAĞANAK BİRÇOK BÖLGEYE YAYILACAK

17 Kasım Salı günü Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok kesiminde yağışlı hava etkili olacak.

Özellikle Hatay kıyıları ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 11

18 KASIM ÇARŞAMBA: YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

18 Kasım Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok kesiminde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Gümüşhane, Bayburt ve Van'ın kuzey kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 12

19 KASIM PERŞEMBE: YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

19 Kasım Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 13

20 KASIM CUMA: HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

20 Kasım Cuma günü Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak bekleniyor.

Edirne, İzmir'in kuzeydoğusu, Kütahya ve Antalya çevrelerinde de yağışlı hava görülecek.

Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 14

15 KASIM PAZAR: İL İL HAVA DURUMU

Meteorolojinin 15 Kasım tarihli il il hava durumu tahminleri ise şöyle:

İl

Hava durumu

Sıcaklık

İstanbul

Parçalı ve çok bulutlu

14°C

Ankara

Batı kesimleri sağanak yağışlı

14°C

İzmir

Kuzey çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C

Bursa

Parçalı ve çok bulutlu

16°C

Çanakkale

Parçalı ve çok bulutlu

16°C

Kırklareli

Parçalı ve çok bulutlu

13°C

Denizli

Parçalı ve çok bulutlu

20°C

Manisa

Gök gürültülü sağanak yağışlı

20°C

Muğla

Parçalı ve çok bulutlu

20°C

Adana

Parçalı ve çok bulutlu

24°C

Antalya

Parçalı ve çok bulutlu

24°C

Burdur

Parçalı ve çok bulutlu

17°C

Hatay

Kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C

Çankırı

Parçalı ve çok bulutlu

15°C

Eskişehir

Doğu kesimleri sağanak yağışlı

13°C

Konya

Parçalı ve çok bulutlu

15°C

Bolu

Sağanak yağışlı

12°C

Düzce

Sağanak yağışlı

14°C

Kastamonu

Sağanak yağışlı

11°C

Zonguldak

Parçalı ve çok bulutlu

14°C

Amasya

Sağanak yağışlı

13°C

Rize

Yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak

16°C

Samsun

Gök gürültülü sağanak yağışlı

14°C

Trabzon

Yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak

16°C

Erzurum

Yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar

9°C

Kars

Yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar

10°C

Malatya

Yağmur ve sağanak yağışlı

17°C

Van

Yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur

13°C

Diyarbakır

Parçalı, yer yer çok bulutlu

19°C

Mardin

Parçalı, yer yer çok bulutlu

17°C

Siirt

Parçalı, yer yer çok bulutlu

16°C

Şanlıurfa

Parçalı, yer yer çok bulutlu

21°C
Meteorolojiden il il son tahminler! Haftalık rapor çıktı: Bir yanda sağanak, diğer yanda kar 15

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK, DOLU VE HORTUM UYARISI
Cüneyt Akçatepe
Editör
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