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'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..."

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da Cihat Çiftçi (28), geçen yıl satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla kaza geçirdi. Aracının hava yastıkları açılmadığından firmanın müşteri hizmetlerini arayan Çiftçi, yetkililerin "Kaza şiddetli olmadığı için hava yastıklarının devreye girmediği"ni söylemesi üzerine firmaya dava açtı. Cihat Çiftçi, "Müşteri hizmetlerine anlattığımda aldığım yanıt, 'Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı.' oldu." dedi. Çiftçi, avukatı aracılığıyla firmaya 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 1

Kaza, 30 Kasım 2025'te Bursa Çevre Yolu Yıldırım çıkışı yakınlarında meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Cihat Çiftçi, olaydan yaklaşık 3 ay önce satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla İnegöl istikametine giderken yağış nedeniyle kontrolü kaybetti. Savrulan araç, kendi etrafında dönüp önce sağ, sonra sol ve ardından tekrar sağ bariyerlere çarpıp durdu. Çiftçi'nin yanındaki arkadaşı İ.A. hafif yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Yara almayan Çiftçi ise aracının hava yastıklarının açılmadığını fark etti. Ertesi gün firmanın müşteri temsilcisini arayan Cihat Çiftçi, firmanın yaklaşımı üzerine avukatıyla görüşüp 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 2

"GÜVENİLİR ARAÇ OLDUĞU İÇİN ALMIŞTIM"

Cihat Çiftçi, yaşadıklarını anlatarak, "Bu aracı alma sebeplerimden bir tanesi gerçekten de güvenilir olduğu söylenmesiydi. Araştırdığım zaman gerçekten güvenilir bir araç olarak gördüm ve araştırmalarımda da aynı şekilde çevremdeki insanlar bu şekilde tavsiyelerde bulundu." dedi.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 3

Çiftçi, kazaya ilişkin, "Ağustos 2025'te aracımı aldım, Kasım 2025'te de trafik kazası geçirdim. Bursa otobanında seyir hâlindeydim. İnegöl istikametine doğru giderken hafif bir su akıntısı, birikintisi de demeyelim, akıntının üzerinde araç bir anda kendini savurdu ve etrafında dönerek bariyerlere çarpmaya başladı. Aracımın şasi ve diğer bölgelerinde büyük hasarlar almasına rağmen hava yastıklarının hiçbiri açılmadı. Bu beni kaza anında tedirgin etti. Yanımdaki arkadaşım da aynı şekilde emniyet kemeri takılı olmasına rağmen bel bölgesinden aldığı darbeler sonucunda acil olarak hastaneye sevk edildi."

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 4

"Bunlara rağmen hiçbir şekilde hava yastığı açılmadı. Müşteri temsilcileriyle iletişime geçtiğimiz zaman aracın hava yastıklarının açılmama sebebi olarak yaşanan kazada bizi korumaya ihtiyaç duyulmayacak düzeyde bir darbe aldığını söylediler. Yani darbenin bize zarar vermeyeceği yönünde açıklama yaptılar. Aldığım yanıt, 'Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı.' oldu. Hâlbuki kendi etrafında dönen ve bariyerlere çarpan bir araçta bir kişinin sabit kalması mümkün değildir. Yani emniyet kemerleri bizi tutsa da kafa bölgelerimiz otomatik olarak sağa sola yönelmektedir. Kazada ben de kafamı sol tarafa vurdum, yanımdaki arkadaşım da bel bölgesini sağa sola savrularak çarptı." diye konuştu.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 5

"ARACA TEKRAR BİNMEYE KORKUYORUM"

Kaza yaptığı aracını severek aldığını dile getiren Çiftçi, "Lüks aracımın müşteri temsilcilerinden gelen, darbe konusunda 'Size zarar gelmeyeceği nedeniyle hava yastıklarının açılmadığı' yönündeki açıklama üzerine ben de hukuki yollara başvurdum. Aracı aldığıma pişman değilim ama güvenlik önlemleri açısından bu kusuru gördüğüm için aynı araca tekrar binmeye biraz daha korkuyorum." dedi.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 6

"İNCELEME TALEP ETTİK"

Cihat Çiftçi durumu anlattığında şaşırdığını ifade eden avukatı Özgür Coşkun, "Yaşamış olduğu bir trafik kazası neticesinde lüks bir aracın çok şiddetli bir kazaya karışmasına rağmen hava yastıklarının açılmadığını fark ettik. Müvekkilimiz firmaya başvuru yaptığında ise kendisine, 'Araçta sizler zaten hasar almadınız, buna yönelik olarak hava yastıkları açılmamış.' şeklinde çelişkili beyanlarda bulunulması neticesinde bizlere başvuru yaptı. Mahkemeye başvuru yapıp derhâl araçta bir inceleme yapılmasını talep ettik. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde, aracın darbe emicilerinin araçtan kopmasına, şasilerinin hepsinin bükülmesine ve aracın her bölgesinin darbe almasına rağmen hava yastıklarının açılmadığı bilirkişi raporuyla da tespit edildi." ifadelerini kullandı.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 7

Müvekkilinin kazanın ardından araçların güvenliği hakkında tedirginliğinin arttığını belirten Coşkun, "Müvekkilimiz bu kazayı yaşadığında çok tedirgindi. Çünkü müvekkilimiz güvenlik sistemlerine güvenerek lüks bir araç almıştı fakat aldığı araçtan beklentisini karşılayamadığını gördü. Yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı da aynı gün hastaneye sevk edilmiş ve darp-cebir raporlarını da almıştır. Fakat müvekkilimiz bu kaza neticesinde 'Hangi aracı alacağım, hangi araca artık güveneceğim?' düşüncesine kapılmıştır. Şu anda dahi hangi lüks araca binerse binsin, 'Acaba bu konu yine benim başıma gelir mi?' düşüncesi kendisinde hâlâ soru işaretleri oluşturuyor açıkçası." diye konuştu.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 8

"HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI NORMAL DEĞİL"

Avukat Coşkun, "Müşteri hizmetleri şu hususu söylüyor: 'Zaten bu kazada hava yastıklarının açılmaması normal.' diyor. Fakat müvekkilimiz yaşadığı bu kazayla alakalı, lüks bir araç olmasına rağmen hava yastıklarının açılması gerektiğini düşünüyor. Öncelikle mahkemeden bir tespit yaptırdık. Yaptırmış olduğumuz tespitte, bu araç perte ayrılmasına, şasileri işlem görmesine ve aracın her yerinde darbeler olmasına rağmen hava yastıklarının açılmamasının normal olmadığını ve bunun bir gizli ayıp olduğunu dile getirdik. Alınan bilirkişi raporu da aynı şekilde bu denli bir kazada hava yastıklarının açılmamasının normal olmadığını bizlere gösterdi. Bunun üzerine yapmış olduğumuz tespitler neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde müvekkilimiz adına 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık." dedi.

'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..." 9

Aracın tespit neticesinde perte ayrıldığını dile getiren avukat Coşkun, Çiftçi'nin başka marka bir araca bindiğini ve açtıkları manevi tazminat davasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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