'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..."
Bursa'da Cihat Çiftçi (28), geçen yıl satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla kaza geçirdi. Aracının hava yastıkları açılmadığından firmanın müşteri hizmetlerini arayan Çiftçi, yetkililerin "Kaza şiddetli olmadığı için hava yastıklarının devreye girmediği"ni söylemesi üzerine firmaya dava açtı. Cihat Çiftçi, "Müşteri hizmetlerine anlattığımda aldığım yanıt, 'Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı.' oldu." dedi. Çiftçi, avukatı aracılığıyla firmaya 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Kaza, 30 Kasım 2025'te Bursa Çevre Yolu Yıldırım çıkışı yakınlarında meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Cihat Çiftçi, olaydan yaklaşık 3 ay önce satın aldığı sıfır kilometre elektrikli aracıyla İnegöl istikametine giderken yağış nedeniyle kontrolü kaybetti. Savrulan araç, kendi etrafında dönüp önce sağ, sonra sol ve ardından tekrar sağ bariyerlere çarpıp durdu. Çiftçi'nin yanındaki arkadaşı İ.A. hafif yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Yara almayan Çiftçi ise aracının hava yastıklarının açılmadığını fark etti. Ertesi gün firmanın müşteri temsilcisini arayan Cihat Çiftçi, firmanın yaklaşımı üzerine avukatıyla görüşüp 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
"GÜVENİLİR ARAÇ OLDUĞU İÇİN ALMIŞTIM"
Cihat Çiftçi, yaşadıklarını anlatarak, "Bu aracı alma sebeplerimden bir tanesi gerçekten de güvenilir olduğu söylenmesiydi. Araştırdığım zaman gerçekten güvenilir bir araç olarak gördüm ve araştırmalarımda da aynı şekilde çevremdeki insanlar bu şekilde tavsiyelerde bulundu." dedi.
Çiftçi, kazaya ilişkin, "Ağustos 2025'te aracımı aldım, Kasım 2025'te de trafik kazası geçirdim. Bursa otobanında seyir hâlindeydim. İnegöl istikametine doğru giderken hafif bir su akıntısı, birikintisi de demeyelim, akıntının üzerinde araç bir anda kendini savurdu ve etrafında dönerek bariyerlere çarpmaya başladı. Aracımın şasi ve diğer bölgelerinde büyük hasarlar almasına rağmen hava yastıklarının hiçbiri açılmadı. Bu beni kaza anında tedirgin etti. Yanımdaki arkadaşım da aynı şekilde emniyet kemeri takılı olmasına rağmen bel bölgesinden aldığı darbeler sonucunda acil olarak hastaneye sevk edildi."
"Bunlara rağmen hiçbir şekilde hava yastığı açılmadı. Müşteri temsilcileriyle iletişime geçtiğimiz zaman aracın hava yastıklarının açılmama sebebi olarak yaşanan kazada bizi korumaya ihtiyaç duyulmayacak düzeyde bir darbe aldığını söylediler. Yani darbenin bize zarar vermeyeceği yönünde açıklama yaptılar. Aldığım yanıt, 'Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı.' oldu. Hâlbuki kendi etrafında dönen ve bariyerlere çarpan bir araçta bir kişinin sabit kalması mümkün değildir. Yani emniyet kemerleri bizi tutsa da kafa bölgelerimiz otomatik olarak sağa sola yönelmektedir. Kazada ben de kafamı sol tarafa vurdum, yanımdaki arkadaşım da bel bölgesini sağa sola savrularak çarptı." diye konuştu.
"ARACA TEKRAR BİNMEYE KORKUYORUM"
Kaza yaptığı aracını severek aldığını dile getiren Çiftçi, "Lüks aracımın müşteri temsilcilerinden gelen, darbe konusunda 'Size zarar gelmeyeceği nedeniyle hava yastıklarının açılmadığı' yönündeki açıklama üzerine ben de hukuki yollara başvurdum. Aracı aldığıma pişman değilim ama güvenlik önlemleri açısından bu kusuru gördüğüm için aynı araca tekrar binmeye biraz daha korkuyorum." dedi.