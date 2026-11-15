'Akıllı' araçta can pazarı! Ölümden döndü servisin yanıtı şaşırttı: "Korunmaya ihtiyacınız olmadığı için..."

"İNCELEME TALEP ETTİK" Cihat Çiftçi durumu anlattığında şaşırdığını ifade eden avukatı Özgür Coşkun, "Yaşamış olduğu bir trafik kazası neticesinde lüks bir aracın çok şiddetli bir kazaya karışmasına rağmen hava yastıklarının açılmadığını fark ettik. Müvekkilimiz firmaya başvuru yaptığında ise kendisine, 'Araçta sizler zaten hasar almadınız, buna yönelik olarak hava yastıkları açılmamış.' şeklinde çelişkili beyanlarda bulunulması neticesinde bizlere başvuru yaptı. Mahkemeye başvuru yapıp derhâl araçta bir inceleme yapılmasını talep ettik. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde, aracın darbe emicilerinin araçtan kopmasına, şasilerinin hepsinin bükülmesine ve aracın her bölgesinin darbe almasına rağmen hava yastıklarının açılmadığı bilirkişi raporuyla da tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin kazanın ardından araçların güvenliği hakkında tedirginliğinin arttığını belirten Coşkun, "Müvekkilimiz bu kazayı yaşadığında çok tedirgindi. Çünkü müvekkilimiz güvenlik sistemlerine güvenerek lüks bir araç almıştı fakat aldığı araçtan beklentisini karşılayamadığını gördü. Yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı da aynı gün hastaneye sevk edilmiş ve darp-cebir raporlarını da almıştır. Fakat müvekkilimiz bu kaza neticesinde 'Hangi aracı alacağım, hangi araca artık güveneceğim?' düşüncesine kapılmıştır. Şu anda dahi hangi lüks araca binerse binsin, 'Acaba bu konu yine benim başıma gelir mi?' düşüncesi kendisinde hâlâ soru işaretleri oluşturuyor açıkçası." diye konuştu.

"HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI NORMAL DEĞİL" Avukat Coşkun, "Müşteri hizmetleri şu hususu söylüyor: 'Zaten bu kazada hava yastıklarının açılmaması normal.' diyor. Fakat müvekkilimiz yaşadığı bu kazayla alakalı, lüks bir araç olmasına rağmen hava yastıklarının açılması gerektiğini düşünüyor. Öncelikle mahkemeden bir tespit yaptırdık. Yaptırmış olduğumuz tespitte, bu araç perte ayrılmasına, şasileri işlem görmesine ve aracın her yerinde darbeler olmasına rağmen hava yastıklarının açılmamasının normal olmadığını ve bunun bir gizli ayıp olduğunu dile getirdik. Alınan bilirkişi raporu da aynı şekilde bu denli bir kazada hava yastıklarının açılmamasının normal olmadığını bizlere gösterdi. Bunun üzerine yapmış olduğumuz tespitler neticesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde müvekkilimiz adına 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtık." dedi.