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Başkan Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şehitleri rahmetle, gazileri şükranla anan Başkan Erdoğan, "Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs bizim milli davamızdır… Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türkleriyle dayanışmanın güçlendirilerek sürdürüleceğini vurguladı.

Başkan Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız - 1

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KKTC'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Kıbrıs bizim milli davamızdır…

Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KKTC'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI: "KIBRIS BİZİM MİLLÎ DAVAMIZDIR"
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