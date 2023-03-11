11 Mart 2023, Cumartesi
Kızılcık Şerbeti 19.bölüm fragman izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nursema ölecek mi?
Kızılcık Şerbeti 10 Mart Cuma akşamı ekranlara geldi. Her hafta Cuma günleri yayınlanan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümde; Nursema'ın gelinlikle camdan atladığı sahne kafalarda soru işaretleri bıraktı. Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın ailesinin zoruyla tanımadığı bir adamla evlendirilmesi ve aşkı Umut'ta ayrılması izleyiciyi kahretmişti. Peki, Nursema Öldü mü, ölecek mi? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin 19. bölüm fragmanı!
Giriş Tarihi: 11.03.2023 12:06
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