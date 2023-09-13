Kim Milyoner Olmak İster’in efsane yarışmacısı Rabia Birsen Göğercin: Hastanede aynı odada kaldığım Emine ablaya protez desteğinde bulunmak istiyorum
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen bilgi yarışmasında 1 milyonluk soruyu bilerek büyük ödülün sahibi olan Rabia Birsen Göğercin, "İkinci kez ameliyatımda aynı odada kaldığım Emine abla var. O da bacak ampütasyonu olmuştu. İki bacağı da yoktu. Ona da protez desteğinde bulunmak istiyorum" diyerek herkese yeniden duygulu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 13.09.2023
20:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
20:12
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, 12 sorunun sorulduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruların hepsini doğru bilerek, 1 milyon Türk Lirası değerindeki büyük ödülün sahibi oldu. Göğercin, yarışmaya katılma süreci, yarışma anı ve yarışma sonrası yaşadıklarını anlattı.
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"HİÇ ÜMİDİM YOKTU" Annesiyle beraber yarışmayı izlediği sırada başvurma kararı aldığını dile getiren Göğercin, "İzlediğim bölümde de yarışmacı 400 bin liralık soruyu açtırmıştı. Sonra baktım 400 bin liralık soruyu da bildim. Bir başvurayım dedim. Geri dönüleceğine dair hiç ümidim yoktu ama birden geri dönüş aldım. Hatta çok hızlı bir geri dönüş oldu. Daha sonra her şey çok hızlı gelişti. Birden yarışmaya gittim, çekim oldu, 400 bin liralık soruyu gördüm" diye konuştu.
"BİLDİĞİM SORULAR GELDİ" Stüdyonun arka kısmındayken çok fazla heyecan içerisinde olduğunu ifade eden Göğercin, "Normalde de çok heyecanlı bir insanım ve heyecanımı da kontrol edemiyorum. Kenan Bey sağ olsun çok destek oldu orada bana. Hiç beklemediğim bir şekilde sorular tıkır tıkır ilerledi. Bilgi bilen kişiye göre değişir ama bilgi haznemde olan sorular geldi ve hepsini bildim. Çok heyecan vericiydi. Özellikle her soruyu bilmediğiniz için ne geleceğini de bilmiyorsunuz. Bu yüzden her soru bir milyonluk etkisi oluşturuyor. Bu soru gelecek ama biledebilirim, bilmeyedebilirim. Hiç duymadığım bir yer de olabilir, hep içerisinde olduğum bir soru da olabilir. Birinci sorudan 11'inci soruya kadar çok farklı bir ambiyans yaşıyorsunuz. 1 milyonluk soruda zaten kopuyorsunuz, tamamen gidiyor her şey" dedi.
"O AN BİR BİLGİ YOKTU AMA BİLGİYE ULAŞABİLECEĞİMİ BİLİYORDUM"
1 milyon Türk Lirası değerindeki soruyu gördüğü zaman sorunun cevabını tahmin edebildiğini belirten Göğercin,
"O an bir bilgi yoktu ama bilgiye ulaşabileceğimi biliyordum. Zaten biraz yorum sorusuydu. Biraz çaba ve azimle başardım. Hiç geri çekilmeyi düşünmedim. Soruyu dikkatle düşünmeye çalıştım. Çok dikkatli düşünemedim. Bir buçuk saat boyunca düşündüm ama başardım, cevabı buldum. Çok mutluyum" diye konuştu.
"HİÇ GÖRMEDİĞİM İNSANLAR BENİ EVLATLARI GİBİ BAĞIRLARINA BASTI" Yarışmayı kazanmasının ardından çok güzel tepkilerle karşılaştığının altını çizen Göğercin, "1 milyona kadar geldiğim bölüm ve 1 milyonluk bölüm arasında müthiş duygularını yansıttılar bana. Çok sevecenlerdi. Herkes çok destekliyordu. Tanımadığım, hiç görmediğim insanlar beni evlatları gibi bağırlarına bastı. Herkes beni çok destekliyordu. Dua ediyorlardı, kazanmamı diliyorlardı ve bundan sonraki hayatımın hep güzel geçmesini diliyorlardı. Aynı dilekleri canı gönülden ben de onlara hissediyorum. Bu kadar sevgiyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.