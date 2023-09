Kim Milyoner Olmak İster’in efsane yarışmacısı Rabia Birsen Göğercin: Hastanede aynı odada kaldığım Emine ablaya protez desteğinde bulunmak istiyorum

"BİLDİĞİM SORULAR GELDİ"

Stüdyonun arka kısmındayken çok fazla heyecan içerisinde olduğunu ifade eden Göğercin, "Normalde de çok heyecanlı bir insanım ve heyecanımı da kontrol edemiyorum. Kenan Bey sağ olsun çok destek oldu orada bana. Hiç beklemediğim bir şekilde sorular tıkır tıkır ilerledi. Bilgi bilen kişiye göre değişir ama bilgi haznemde olan sorular geldi ve hepsini bildim. Çok heyecan vericiydi. Özellikle her soruyu bilmediğiniz için ne geleceğini de bilmiyorsunuz. Bu yüzden her soru bir milyonluk etkisi oluşturuyor. Bu soru gelecek ama biledebilirim, bilmeyedebilirim. Hiç duymadığım bir yer de olabilir, hep içerisinde olduğum bir soru da olabilir. Birinci sorudan 11'inci soruya kadar çok farklı bir ambiyans yaşıyorsunuz. 1 milyonluk soruda zaten kopuyorsunuz, tamamen gidiyor her şey" dedi.