Sigarada yeni düzenleme hazırlığı: Tütün ürünlerinde görünürlüğün azaltılması hedefleniyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında yeni bir kanun taslağı hazırlandığını açıkladı. Sigara ve tütün ürünlerinin özellikle çocuklar için görünür olmamasını hedeflediklerini belirten Memişoğlu, taslağın ilgili kurumlarla değerlendirildiğini ve birkaç ay içinde olgunlaşmasının beklendiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında hazırlanan yeni kanun taslağına yönelik açıklamalarda bulundu. Taslak metin üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Memişoğlu, sigara ve tütün ürünlerinin özellikle çocuklar için görünür olmamasını hedeflediklerini ifade etti.

"KORUYAN SAĞLIK" POLİTİKASI ÖNE ÇIKIYOR "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunda sağlık hizmeti sunumunun yanında sağlık teknolojisini üretmeyi ve sağlıklı kalmayı teşvik eden bir politikayı benimsediklerini aktaran Memişoğlu, Türk toplumunun en önemli üç riski olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, bu risklerden birincisinin kilo, ikincisinin sigara, tütün ve tütün mamulleri ile internet bağımlılığı gibi teknolojik bağımlılıklar, üçüncü riskin ise hareketsizlik olduğunu belirterek, riskleri yönetmek ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için ana politikalarının "Koruyan Sağlık" olduğunu ifade etti.

YENİ KANUN TASLAĞI HAZIRLANDI Memişoğlu, sigara konusunda bir kanun taslağı hazırladıklarına değinerek şunları kaydetti: Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak.