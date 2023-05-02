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Haberler Galeri KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr

KGM İŞKUR işçi alımı başvuru sayfası 2023! Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin yeni işçi alımı son dakika duyuruldu. İlan şartlarını taşıyan adaylar; esube.iskur.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, KGM başvuru şartları neler? İşte, KGM personel alımı başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:11
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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr

İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru sayfası 2023! KGM İŞKUR üzerinden 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvurular hakkında detaylar, araştırılmaya başladı. Birçok kişi, Karayolları işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR KGM personel alımı başvuru şartları....

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü,

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KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr

Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.