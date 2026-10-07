Bir süre önce yüksek ateş nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Soner Olgun, hastanede geçirdiği sürecin ardından kendi isteğiyle evine götürülmüştü. Tedavisine evinde devam edilen sanatçıdan üzücü haber geldi.

1959 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatında müzik ve televizyon çalışmalarının yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Olgun, ilk albümü "Letafet" ile müzik dünyasına adım attı.

Sanatçı, 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon ekranlarında müzik programları hazırlayıp sunan Soner Olgun'un söz veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, Özlem Koldaş ile evliliğinden Elif adında bir kız çocuğu babası.