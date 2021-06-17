Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje! İşte yalanlar ve gerçekler

Kanal İstanbul'da son dakika | Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olan Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. İBB'nin yüklenici firmanın kurduğu şantiye alanını mühürleme girişimine tepkiler çığ gibi büyürken muhalefetin Türkiye için yapılan her eserde olduğu gibi Kanal İstanbul'u da engellemek için akla hayale sığmayan algı operasyonları da artarak devam ediyor.

Sabah Giriş Tarihi: 17.06.2021 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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