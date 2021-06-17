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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje! İşte yalanlar ve gerçekler

Kanal İstanbul'da son dakika | Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olan Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. İBB'nin yüklenici firmanın kurduğu şantiye alanını mühürleme girişimine tepkiler çığ gibi büyürken muhalefetin Türkiye için yapılan her eserde olduğu gibi Kanal İstanbul'u da engellemek için akla hayale sığmayan algı operasyonları da artarak devam ediyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.06.2021 07:34
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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje! İşte yalanlar ve gerçekler
Oysa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun projeyle ilgili sunumlarda verdiği bilgiler yapılan algı mühendisliklerini tek tek boşa çıkaran nitelikte. İşte yalanlar karşısında projenin gerçekleri:
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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje! İşte yalanlar ve gerçekler

YAPILAŞMADA GÖKDELENLER YOK: Kanal İstanbul'un etrafındaki yapılaşma gökdelenlerle değil ağırlıklı olarak yatay mimarı ile gerçekleştirilecek. İki yakada oluşacak şehirleşme ile İstanbul'a yeni bir çehre kazandırılırken, sosyal hayata ve ekonomiye büyük katkısı olacak.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje! İşte yalanlar ve gerçekler

İSTANBUL BOĞAZI KORUNACAK: Kanal İstanbul'un devreye girmesi ile birlikte İstanbul Boğazından hem gemi geçişleri azalacak hem boğazın güvenliği sağlanacak

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje! İşte yalanlar ve gerçekler

DEPREMİ TETİKLER İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ: Projenin gerçekleştirilmesi için bin 595 sayfalık, ekleriyle birlikte 16 bin sayfa olan ÇED raporu kapsamında farklı üniversitelerde görevli 200 bilim adamı başta olmak üzere çok sayıda STK, belediye, kurum ve kuruluş uzmanlarının katkı sunduğu çalışmalarda tüm senaryo ve riskler masaya yatırıldı.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Türkiye'ye çağ atlatacak dev proje! İşte yalanlar ve gerçekler

Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddialarının da çürütüldüğü ÇED raporunda Kanal İstanbul'a 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattının geçtiği ifade edildi.