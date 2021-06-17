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Raporda ortaya çıktı! İşte deniz salyasının nedeni

Marmara Denizi'ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırıldığı raporda, bölgeyi etkisine alan müsilajın sebebine işaret edildi. Uyarı ve tespitlerde bulunan DSİ eski genel müdür yardımcısı Dursun Yıldız, "Marmara Denizi'nin dengesi tamamen bozuldu. Bu nedenle Marmara Denizi'nin acil eylem planı kapsamında hemen oksijen çadırına alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:38
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Raporda ortaya çıktı! İşte deniz salyasının nedeni

Güney Marmara'da, hem deniz, hem de su kaynaklarının kirlenmesine neden olan sorunlara yönelik Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2019 yılı Çevre Durum Raporu'nda da önemli ayrıntılar yer alıyor.

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Raporda ortaya çıktı! İşte deniz salyasının nedeni

Marmara kıyısında yer alan zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesislerinden çıkan atıkların arıtılmasının çok güç atık sular olduğuna dikkat çekilen raporda, "Marmara Denizi'ne sınırı olan ilçelerimiz Bandırma, Gönen, Erdek ve Marmara'dır" deniliyor.

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Raporda ortaya çıktı! İşte deniz salyasının nedeni

ZEYTİN KARASUYU AKIYOR
Raporda şu ifadeler kullanılıyor: "İlin üretime dayalı sanayi tesisi potansiyeli yoğunluklu olarak bu ilçelerde faaliyet göstermektedir. Bu ilçelerdeki üretime dayalı sanayi tesislerinden ve yerleşimlerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular direkt veya dolaylı olarak Marmara Denizi'ni etkilemektedir.

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Raporda ortaya çıktı! İşte deniz salyasının nedeni

Yaz aylarında turizme bağlı olarak artan nüfustan kaynaklanan evsel atık sular, kış aylarında ise zeytinyağı üretiminden kaynaklanan zeytin karasuyu en önemli çevresel sorunları oluşturmaktadır."

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Raporda ortaya çıktı! İşte deniz salyasının nedeni

DSİ eski Genel Müdür Yardımcısı Dursun Yıldız ise şu tespit ve uyarıları sıraladı:
"Susurluk ve Biga nehirleri havzasında aşırı gübre kullanımı sonucunda Marmara'ya taşınan azot ve fosfor yükleri Marmara Denizi'nin dengesi tamamen bozdu. Bu nedenle Marmara Denizi'nin acil eylem planı kapsamında hemen oksijen çadırına alınması gerekiyor.