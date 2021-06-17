17 Haziran 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Raporda ortaya çıktı! İşte deniz salyasının nedeni
Marmara Denizi'ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırıldığı raporda, bölgeyi etkisine alan müsilajın sebebine işaret edildi. Uyarı ve tespitlerde bulunan DSİ eski genel müdür yardımcısı Dursun Yıldız, "Marmara Denizi'nin dengesi tamamen bozuldu. Bu nedenle Marmara Denizi'nin acil eylem planı kapsamında hemen oksijen çadırına alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:38
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15