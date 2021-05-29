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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sona eriyor. Türkiye 1 Haziran salı gününden itibaren normalleşme sürecine giriyor. Ama öncesinde, pazartesi günü Kabine toplantısı var. Peki bu toplantıdan normalleşme ile ilgili ne gibi kararların çıkması bekleniyor? Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 09:51
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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

A Haber muhabiri Özkan Özcan'ın anlattıkları:

Tedbirler sonuç verdi vaka sayıları düştü. Türkiye'de herkesin gözü 1 Haziran sonrasındaki süreçte.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

31 Mayıs pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi normalleşme süreci olacak.

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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

Önemli konulardan biri de restoran ve kafelerin durumu. Şu anda buralar paket servis ve gel-al hizmeti veriyor.

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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

1 Haziran'dan sonra kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotası ile tekrar açılması bekleniyor.

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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

Ayrıca halı saha, spor salonu ve yüzme yerlerinin açılması bekleniyor.