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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sona eriyor. Türkiye 1 Haziran salı gününden itibaren normalleşme sürecine giriyor. Ama öncesinde, pazartesi günü Kabine toplantısı var. Peki bu toplantıdan normalleşme ile ilgili ne gibi kararların çıkması bekleniyor? Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 09:51
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