Koronavirüs aşılarında üçüncü doz gerekli mi? Avrupa İlaç Ajansı açıkladı

KORTİKOSTEROİD KULLANIMI TAVSİYE EDİLMİYOR

Alternatif Covid-19 tedavilerine de değinen Cavaleri, "Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor. EMA, daha kesin kanıtlar elde edilmeden kortikosteroidlerin Covid-19 hastalarında kullanılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.