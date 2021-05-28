Koronavirüs aşılarında üçüncü doz gerekli mi? Avrupa İlaç Ajansı açıkladı
Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişilerin Covid-19 aşısının 3’üncü dozuna ihtiyaç duymadıkları duyuruldu. EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri ayrıca "Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor" ifadelerini de kullandı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilere göre, Covid-19 aşısının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.
Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar çeşitli ülkelerde devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı'dan (EMA) 3'üncü doz aşılara ilişkin açıklama geldi.
EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, mutasyonlu korona virüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3'üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.
KORTİKOSTEROİD KULLANIMI TAVSİYE EDİLMİYOR
Alternatif Covid-19 tedavilerine de değinen Cavaleri, "Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor. EMA, daha kesin kanıtlar elde edilmeden kortikosteroidlerin Covid-19 hastalarında kullanılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.
PFIZER/BİONTECH AŞISININ 12-15 YAŞ ARASINDA KULLANIMINA ONAY
Cavaleri, EMA'nın İnsan İlaçları Komitesi'nin 12-15 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının kullanımını onayladığını açıkladı. Aşının 12-15 yaş arası çocuklarda önerilen kullanımının, 16 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağını belirten Cavaleri, "Kol kaslarına en az 3 hafta arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...
- 12 ay ödemesiz dönemli ve 60 ay vadeli kredi imkanı! Banka sayısı 12'ye çıktı! Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank...
- Kabul edildi, faizler düşüyor! 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit imkanı! Borcunu ödemek isteyenler ise...
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Heybeden yemek son bulacak! Borcu olana 5.000-10.000 ve 20.000 TL...
- EGM 11 bin 837 polis alımı için tarih... Polis alımı 2021 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaşla alım...
- Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Bekçi alımı son dakika: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- MEB son dakika: Online dersler ne zaman bitiyor? 2021 Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?
- Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Kocaeli Sakarya maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şifresiz...
- Yüz yüze eğitim için flaş açıklama! 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler...
- Bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?