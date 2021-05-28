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Koronavirüs aşılarında üçüncü doz gerekli mi? Avrupa İlaç Ajansı açıkladı

tarafından yapılan açıklamada mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişilerin aşısının 3’üncü dozuna ihtiyaç duymadıkları duyuruldu. Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri ayrıca "Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor" ifadelerini de kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Koronavirüs aşılarında üçüncü doz gerekli mi? Avrupa İlaç Ajansı açıkladı

(), mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilere göre, aşısının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

Dünya genelinde (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar çeşitli ülkelerde devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı'dan (EMA) 3'üncü doz aşılara ilişkin açıklama geldi.

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, mutasyonlu korona virüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3'üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

KORTİKOSTEROİD KULLANIMI TAVSİYE EDİLMİYOR

Alternatif Covid-19 tedavilerine de değinen Cavaleri, "Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor. EMA, daha kesin kanıtlar elde edilmeden kortikosteroidlerin Covid-19 hastalarında kullanılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

PFIZER/BİONTECH AŞISININ 12-15 YAŞ ARASINDA KULLANIMINA ONAY

Cavaleri, EMA'nın 'nin 12-15 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının kullanımını onayladığını açıkladı. Aşının 12-15 yaş arası çocuklarda önerilen kullanımının, 16 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağını belirten Cavaleri, "Kol kaslarına en az 3 hafta arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanacak" dedi.

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