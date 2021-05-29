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Haberler Galeri Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...

Bugün marketler açık mı? Türkiye'de hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00'de başladı. Cumartesi ve pazar günlerini de kapsayan kesintisiz sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından marketler hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:42
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Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, cumartesi ve pazar günleri marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerde hafta sonu uygulanan tedbirler açıklandı. Peki, bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA KAPANACAK?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

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Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...

MARKETLERDE HAFTA SONU NELER YASAK?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir."

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Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.