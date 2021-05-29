HaberlerGaleriBugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
Bugün marketler açık mı? Türkiye'de hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00'de başladı. Cumartesi ve pazar günlerini de kapsayan kesintisiz sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından marketler hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte merak edilenler...