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AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...
AÖF final sınavı ne zaman? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, bahar dönemi final sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi'ndne yapılan açıklamaya göre, online gerçekleştirilecek final sınavı 29 Mayıs'ta yani bugün başlayacak. Peki, Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte AÖF sınav giriş ekranı...
Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:31
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