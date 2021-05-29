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Haberler Galeri AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...

AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...

AÖF final sınavı ne zaman? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, bahar dönemi final sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi'ndne yapılan açıklamaya göre, online gerçekleştirilecek final sınavı 29 Mayıs'ta yani bugün başlayacak. Peki, Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte AÖF sınav giriş ekranı...

Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:31
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AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...

AÖF sınav giriş ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemi final sınavı tarihleri duyurulmuştu. Bugün itibarıyla başlayan final sınavlarına katılacak adaylar, sınav hakkında detayları araştırıyor. Online sınav ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? İşte AÖF sınav giriş ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...

2021 AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

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AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.