Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber geldi! İşte maskelerden kurtulacağımız tarih
Türkiye’nin kornavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran’da yeni dönem başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yeni dönem için kararları açıklayacak. Türkiye bu kararları beklerken Prof. Dr. Alpay Azap, “Salgında çoğu gitti azı kaldı. Sonbahara doğru toplumsal bağışıklık pandemiden çıkış yolumuz olacak.” derken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayında hastalığı bütünüyle kontrol altına alırız. Tamamen ortadan kalkmasa da grip gibi bir hastalığa dönüşür.” ifadelerini kullandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin (KLİMİK), İstanbul'da yapılan 21'inci kongresinde pandemiyle mücadelede gelinen nokta ve gelecekle ilgili projeksiyonlar masaya yatırıldı.
KLİMİK Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap 'Salgında sona yaklaşıldı. Salgında çoğu gitti azı kaldı.
Şimdiye kadarki salgınlar ortalama 1.5 ila 3 yıl sürdü. Kovid'de 14 ayda 140 bin bilimsel çalışma yayınlandı. Teknoloji ilerlediği için hızla aşı geliştirildi. 1.5 yılı tamamladık. Çok az bir zaman kaldı. Ancak aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor.
Aksi takdirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir. Yaş aralığı düştükçe aşıya karşı kararsızlık, direnç göreceğiz gibi.
Bu pandemiden çıkışın tek yolu aşıları yaptırabilmek ve toplumsal bağışıklığımızı sağlayabilmek. Sonbahara doğru bizim için tek çıkış yolu bu" dedi.
KLİMİK Derneği Genel Sekreteri ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise "Önümüzdeki yaz sezonu için gerçekten çok ümitliyiz.
Gerçekten sözü edildiği gibi aşılar gelirse mesela mRNA aşısı, oldukça etkili bir aşı. Bunları etkili bir şekilde yaparsak yazdan sonrasında ümidim var. Olumlu bakmaya çalışıyorum çünkü hepimiz yorulduk, bunu bir kontrol altına almak istiyoruz.
Kısıtlamalardan kurtulmak istiyoruz. Haziranı özellikle biraz daha kontrollü bir şekilde gitmemiz gerektiğini düşünüyorum, açılmak için acele etmemeliyiz. Haziran ayını bir kazaya uğramadan atlatmak istiyoruz" dedi.
Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek.
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