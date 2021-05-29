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Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber geldi! İşte maskelerden kurtulacağımız tarih

’nin kornavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran’da yeni dönem başlayacak. Başkan , Kabine toplantısından sonra yeni dönem için kararları açıklayacak. Türkiye bu kararları beklerken Prof. Dr. , “Salgında çoğu gitti azı kaldı. Sonbahara doğru toplumsal bağışıklık pandemiden çıkış yolumuz olacak.” derken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , “Yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayında hastalığı bütünüyle kontrol altına alırız. Tamamen ortadan kalkmasa da grip gibi bir hastalığa dönüşür.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber geldi! İşte maskelerden kurtulacağımız tarih

'nin (KLİMİK), 'da yapılan 21'inci kongresinde pandemiyle mücadelede gelinen nokta ve gelecekle ilgili projeksiyonlar masaya yatırıldı.

KLİMİK Derneği Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'Salgında sona yaklaşıldı. Salgında çoğu gitti azı kaldı.

Şimdiye kadarki salgınlar ortalama 1.5 ila 3 yıl sürdü. Kovid'de 14 ayda 140 bin bilimsel çalışma yayınlandı. Teknoloji ilerlediği için hızla aşı geliştirildi. 1.5 yılı tamamladık. Çok az bir zaman kaldı. Ancak aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor.

Aksi takdirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir. Yaş aralığı düştükçe aşıya karşı kararsızlık, direnç göreceğiz gibi.

Bu pandemiden çıkışın tek yolu aşıları yaptırabilmek ve toplumsal bağışıklığımızı sağlayabilmek. Sonbahara doğru bizim için tek çıkış yolu bu" dedi.

KLİMİK Derneği Genel Sekreteri ve Üyesi Prof. Dr. ise "Önümüzdeki yaz sezonu için gerçekten çok ümitliyiz.

Gerçekten sözü edildiği gibi aşılar gelirse mesela , oldukça etkili bir aşı. Bunları etkili bir şekilde yaparsak yazdan sonrasında ümidim var. Olumlu bakmaya çalışıyorum çünkü hepimiz yorulduk, bunu bir kontrol altına almak istiyoruz.

Kısıtlamalardan kurtulmak istiyoruz. Haziranı özellikle biraz daha kontrollü bir şekilde gitmemiz gerektiğini düşünüyorum, açılmak için acele etmemeliyiz. Haziran ayını bir kazaya uğramadan atlatmak istiyoruz" dedi.

Yavuz, kongre öncesi gazetesine yaptığı değerlendirmede de "Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.

Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek.

Ancak bu hastalığın ortadan kalkmayacağını, grip gibi bir hastalık haline geleceğini, belli aralarla aşıların tekrarlanacağını öngörüyoruz" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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