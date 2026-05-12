CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı! İzmir Körfezi can çekişiyor

Konak sahilinden acı tabloyu aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "İzmir Körfezi şu anda deniz marullarına ve başka bakterilere de teslim olmuş durumda. Sahil Bulvarı boyunca kirlilik hat safhada. Deniz artık isyan eder duruma gelmiş durumda. " sözleriyle körfezdeki içler acısı hali gözler önüne serdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığı eleştirileri yükselirken, körfezde yaşanan kirlilik artık sadece çevre sorunu değil, ihmaller zincirinin sembolü olarak görülüyor.

Bir zamanlar masmavi görüntüsüyle İzmir'in simgesi olan körfez, bugün adeta can çekişiyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte körfezi saran ağır koku, kıyıları kaplayan deniz marulları ve peş peşe yaşanan balık ölümleri, kentte çevre alarmını en üst seviyeye taşıdı.

"1977'DEN BERİ BÖYLE BİR KÖTÜLÜK GÖRMEDİM"

Yarım asra yakın süredir körfez üzerine çalışmalar yürüten İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Ben 1977 yılından beri çalışıyorum, bu kadar körfezin kötü olduğunu görmedim. İlk kez bu makro algleri ve bu denli büyük bir kirliliği görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kirliliğin kaynağına dikkat çeken Yaşar, "Büyük olasılıkla kirliliğin bir nedeni de Narlıdere arıtmadan geliyor. Oranın projesini görmek istiyoruz ama vermiyorlar. 2003 yılında pırıl pırıl yaptığımız körfez, bugün maalesef geri dönülemez bir noktaya sürükleniyor." sözleriyle belediye yönetimini şeffaf olmamakla suçladı.