CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı! İzmir Körfezi can çekişiyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
İzmir’de sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte körfezdeki kirlilik endişe verici boyutlara ulaştı. Kıyı şeridinin deniz marulları ve bakterilerle kaplandığı kentte, denizden yükselen kötü koku ve çevre kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu. Uzmanlar, 1977 yılından bu yana körfezin hiç bu kadar kötü bir duruma gelmediğini belirtirken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz müdahalesi ve arıtma tesislerindeki sorunlar eleştirilerin odağında yer aldı.

Bir zamanlar masmavi görüntüsüyle İzmir'in simgesi olan körfez, bugün adeta can çekişiyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte körfezi saran ağır koku, kıyıları kaplayan deniz marulları ve peş peşe yaşanan balık ölümleri, kentte çevre alarmını en üst seviyeye taşıdı.

Vatandaşlar sahile yaklaşamaz hale gelirken, uzmanlar ise tablonun vahametini "1977'den bu yana böylesini görmedik" sözleriyle özetliyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığı eleştirileri yükselirken, körfezde yaşanan kirlilik artık sadece çevre sorunu değil, ihmaller zincirinin sembolü olarak görülüyor.

KÖRFEZ BAKTERİ VE MAKRO ALGLERE TESLİM OLDU

Konak sahilinden acı tabloyu aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "İzmir Körfezi şu anda deniz marullarına ve başka bakterilere de teslim olmuş durumda. Sahil Bulvarı boyunca kirlilik hat safhada. Deniz artık isyan eder duruma gelmiş durumda." sözleriyle körfezdeki içler acısı hali gözler önüne serdi.

Kıyı şeridini boydan boya saran kirlilik tabakası, yaklaşan yaz sıcakları öncesi büyük bir çevre felaketinin habercisi olarak yorumlanıyor.

"1977'DEN BERİ BÖYLE BİR KÖTÜLÜK GÖRMEDİM"

Yarım asra yakın süredir körfez üzerine çalışmalar yürüten İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Ben 1977 yılından beri çalışıyorum, bu kadar körfezin kötü olduğunu görmedim. İlk kez bu makro algleri ve bu denli büyük bir kirliliği görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kirliliğin kaynağına dikkat çeken Yaşar, "Büyük olasılıkla kirliliğin bir nedeni de Narlıdere arıtmadan geliyor. Oranın projesini görmek istiyoruz ama vermiyorlar. 2003 yılında pırıl pırıl yaptığımız körfez, bugün maalesef geri dönülemez bir noktaya sürükleniyor." sözleriyle belediye yönetimini şeffaf olmamakla suçladı.

BELEDİYENİN TEMİZLİK ÇABASI "HALI ALTINA TOZ SÜPÜRMEK" GİBİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz temizleme araçlarıyla yürüttüğü çalışmaları sert bir dille eleştiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bunlar halının altına toz süpürmek gibi bir şey. Denizde ciddi bir kimyasal kirlilik varken bu araçlarla uğraşmak çare değil." şeklinde konuştu. Körfezin 700 milyon dolarlık dev bütçelerle geçmişte temizlendiğini hatırlatan Yaşar, mevcut yönetimin bu mirası koruyamadığını vurguladı.

ÜST ÜSTE GELEN BALIK ÖLÜMLERİ TEHLİKEYİ BELGELEDİ

Körfezdeki oksijen seviyesinin düşmesiyle birlikte yaşanan toplu balık ölümleri, durumun ciddiyetini bir kez daha kanıtladı. Doğan Yaşar, "Dünyada ilk defa 2024 ve 2025 yıllarında, iki yıl üst üste balık ölümü olan yer bizim burasıdır. İZSU'nun 2024'te 85 ton, 2025'te 17 ton balık öldü açıklaması bir başarı değil, bir felakettir. Bu körfezin masmavi olması lazım ama artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

EL NINO VE SICAKLARLA BİRLİKTE FELAKET KAPIDA

Sıcaklıkların artmasıyla kirliliğin daha da tetikleneceğini belirten Sefer Ayçe, "Tehlike çanları çalıyor. Sıcaklar başladığında balık ölümlerinin artmasından korkuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl bir önlem alacağının takipçisi olacağız." diyerek körfezin kaderine terk edilmesine tepki gösterdi.

Uzmanlar, acil müdahale edilmediği takdirde İzmir Körfezi'nin tamamen bir bataklığa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

