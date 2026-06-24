Sivrisinek istilası bir kenti esir aldı! CHP'li belediyeye tepki: "Çocuklarımız yara bere içinde"
Adana'da vatandaşlar sivrisinek istilasıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle sulak alanlar ve kanalların çevresinde yaşayan mahalle sakinleri, CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışmalarını zamanında yapmadığından şikayetçi oldu. Günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşlar, "Çocukların vücudunu görseniz yara içinde kalmış. Akşam olunca zaten kokudan da duramıyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin zamanında ilaçlama yapmadığını öne süren vatandaşlar, kent genelinde sivrisineklerin adeta istila oluşturduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Özellikle sulak alanlar ve kanalların çevresinde yaşayan vatandaşlar, kötü koku ve sivrisinekler nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.
VATANDAŞLAR PENCERE AÇAMIYOR
Kent genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan sivrisinekler nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sineklerin larva döneminde gerekli ilaçlamayı yapmadığını iddia eden vatandaşlar, evlerinde pencere açamadıklarını ifade etti.
SİVRİSİNEKLER KOLONİ HALİNDE GEZİYOR
Merkez Yüreğir ilçesindeki Kiremithane, Şehit Erkut Akbay ve Çamlıbel mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi'nin yeterince temizlenmediğini öne süren mahalle sakinleri, kanal çevresinde sivrisineklerin adeta koloni halinde dolaştığını belirterek tepki gösterdi.
"ÇOCUKLARIMIZA HASTALIK YAYILIYOR"
Mahalle sakinlerinden Emin Kılıç, bölgede uzun süredir ilaçlama yapılmadığını belirterek çocuklarının sağlık sorunları yaşamaya başladığını söyledi. Kılıç, "Bu alanda belediyelerden hiçbir yardım göremiyoruz. Kurutulmuş bir kanal olmasına rağmen sinek larvalarıyla dolu. Çocuklarımıza hastalık yayılıyor. 3 çocuğumu hastaneye götürdüm. Çocukların vücudunu görseniz yara içinde kalmış. Akşam olunca zaten kokudan da duramıyoruz. Ailemizle bir yürüyüşe bile çıkamıyoruz. Çünkü sinekler koloni halinde hareket ediyor. Suyu dezenfekte etmeleri gerekiyor ama yapmadılar. Suyun rengi değişti, her yer balçık içinde kaldı. Evimizde pencere açamıyoruz. Biz 1 ay önceden klimaları açtık" dedi.
"VÜCUDUMUZDA KABARMADIK YER KALMADI"
Bir diğer mahalle sakini Mustafa Sezen ise bölgede yapılan ilaçlamaların yetersiz olduğunu öne sürerek, "Karşı tarafta ağaçlar kesildi ama bu tarafta kesilmedi. Sinekler de ağaçların içinde toplanıyor. Eskiden ilaçlama yapıldığı zaman kokuyu alırdık. Şimdi yapılan ilaçlamada koku gelmiyor ve sadece su atılıyor. Kanalın içerisinde bulunan yosunlar nedeniyle midemiz bulanıyor. Sinekler vücudumuzda kabarmadık yer bırakmadı. Sineklere baş edemiyoruz. Türkiye'nin en büyük köyünde oturuyoruz" diye konuştu.