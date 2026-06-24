Sivrisinek istilası bir kenti esir aldı! CHP'li belediyeye tepki: "Çocuklarımız yara bere içinde"

"ÇOCUKLARIMIZA HASTALIK YAYILIYOR"

Mahalle sakinlerinden Emin Kılıç, bölgede uzun süredir ilaçlama yapılmadığını belirterek çocuklarının sağlık sorunları yaşamaya başladığını söyledi. Kılıç, "Bu alanda belediyelerden hiçbir yardım göremiyoruz. Kurutulmuş bir kanal olmasına rağmen sinek larvalarıyla dolu. Çocuklarımıza hastalık yayılıyor. 3 çocuğumu hastaneye götürdüm. Çocukların vücudunu görseniz yara içinde kalmış. Akşam olunca zaten kokudan da duramıyoruz. Ailemizle bir yürüyüşe bile çıkamıyoruz. Çünkü sinekler koloni halinde hareket ediyor. Suyu dezenfekte etmeleri gerekiyor ama yapmadılar. Suyun rengi değişti, her yer balçık içinde kaldı. Evimizde pencere açamıyoruz. Biz 1 ay önceden klimaları açtık" dedi.