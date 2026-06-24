Cesedini benzin döküp yaktı! Deniz Oktay'ın katili hakkında verilen ceza belli oldu

Eskişehir'de kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda yanmış halde bulunan Deniz Oktay'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Oktay'ı boğduktan sonra cesedine benzin dökerek yakan İdris Gökmen, "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamadı.

Eskişehir'de kaybolduktan 1 hafta sonra, 22 Nisan 2025 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı ve Buldukpınar mahalleleri arasındaki Kavacık mevkisinde ormanlık alanda araştırma yapan polis ekipleri yakılmış kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, yanarak hayatını kaybeden kişinin 1 haftadır kayıp olarak aranan Deniz Oktay olduğu belirlendi.

Deniz Oktay'ın ölümüne ilişkin açılan davanın karar duruşması Eskişehir Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Oktay'ı boğduktan sonra iki gün boyunca cesedine benzin dökerek yaktığı belirtilen ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık İdris Gökmen ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

"DENİZ OKTAY SALDIRMASAYDI BUNLAR YAŞANMAYACAKTI" Mahkemede savunma yapan İdris Gökmen, "Daha önceden de söylediğim gibi Deniz Oktay küfretmeseydi, üzerime saldırmasaydı bu olay yaşanmayacaktı. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Sanık avukatı ise ölümün yanmadan değil, Deniz Oktay'ın boynuna uygulanan bası sonucu meydana geldiğini savundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ Mahkeme heyeti, sanık İdris Gökmen hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı.