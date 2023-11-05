İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye'deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

İsrail markalı ürünlerin listesi 2023! Filistin'de yaşanan çatışma ve sivil kayıplarının ardından dünya genelinde İsrail'e tepkiler yükselirken, Türkiye'de de vatandaşlar bu tepkilere destek vermek amacıyla İsrail markalı ürünlerin boykot edilmesini talep ediyor. Peki, hangi ürünler İsrail malı? İşte, o markalar...