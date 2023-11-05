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Haberler Galeri İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye'deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye'deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

İsrail markalı ürünlerin listesi 2023! Filistin'de yaşanan çatışma ve sivil kayıplarının ardından dünya genelinde İsrail'e tepkiler yükselirken, Türkiye'de de vatandaşlar bu tepkilere destek vermek amacıyla İsrail markalı ürünlerin boykot edilmesini talep ediyor. Peki, hangi ürünler İsrail malı? İşte, o markalar...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 18:53
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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, Temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünya genelinde devam eden protesto ve yardım çabaları sürerken, bazı vatandaşla, İsrail ile ilişkilendirilen ürünleri boykot etmeyi tercih ediyorlar. İşte 2023'te boykot listesine eklenen İsrail malı ürünler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, Temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

TÜRKİYE'DEKİ İSRAİL ÜRÜNLERİ MARKA LİSTESİ!

Verdiğiniz bilgilere göre, İsrail'e açıktan destek veren bazı markalar şunlar olabilir:

➡Starbucks
➡Nestle
➡Coca-Cola
➡Lipton (Unilever'e ait)
➡Nike
➡McDonald's
➡Burger King
➡IBM
➡L'Oreal
➡Subway

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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, Temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

Temizlik, kozmetik ürünleri:

➡Air Wick,
➡Ajax,
➡Aldays,
➡Alo
➡Ariel
➡Axe
➡Calgon,
➡Cif,
➡Clear,
➡Clit Bang,
➡Colgate Dettol,
➡Dove

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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, Temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

➡Elidor,
➡Head & Shoulders,
➡Ipana,
➡Jhonsons Baby,
➡Loreal (Şampuan),
➡Lux,
➡Max Factor,
➡Nıvea
➡Omo,

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İSRAİL ÜRÜNLERİ TAM LİSTE 2023! Türkiye’deki hangi markalar İsrail malı? Kozmetik, Temizlik, yiyecek, Coca Cola, Ülker...

➡Oral-B,
➡Palmolive,
➡Pantene,
➡Prima,
➡Rejoıce,
➡Protex,
➡Rejoice,
➡Rexona,
➡Rinso,
➡Sensodyne,
➡Viecnetta
➡Vileda,
➡Vanish,
➡Vaseline,
➡Veet.