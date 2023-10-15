15 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber görüntüledi! Canlı yayında "Katliam konvoyu" geçişi... Gazze’ye ölüm yağdırıp sivilleri katledecekler

A Haber görüntüledi! Canlı yayında "Katliam konvoyu" geçişi... Gazze’ye ölüm yağdırıp sivilleri katledecekler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2023 17:19
Katil İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden son gelişmeleri aktarırken Gazze'ye ölüm yağdıracak askeri sevkiyat A Haber kameramanı Taha Hazar tarafından görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında Katliam konvoyu geçişi
Canlı yayında "Katliam konvoyu" geçişi
Gazze canlı yayında bombalanıyor
Gazze canlı yayında bombalanıyor
Kara harekatı bugün mü?
Kara harekatı bugün mü?
Türk Deniz Kuvvetleri NAVTEX ilan etti
Türk Deniz Kuvvetleri NAVTEX ilan etti
Blinken 2. kez İsrail’e gidiyor
Blinken 2. kez İsrail'e gidiyor
Gazze’de diyaliz merkezi çöktü
Gazze’de diyaliz merkezi çöktü
Dünya İsrail’i protesto ediyor!
Dünya İsrail'i protesto ediyor!
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale
Yeşil Sol Parti’nin kongresinde büyük skandal!
Yeşil Sol Parti'nin kongresinde büyük skandal!
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire’de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire’de
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster