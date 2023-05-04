İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! Karayolları işçi alımı şartları neler? Alım yapılacak meslek grupları! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

Karayolları personel alımı başvuru ekranı 2023! KGM İŞKUR üzerinden 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvurular hakkında detaylar, araştırılmaya başladı. KGM bünyesinde çalışmak isteyenler, "Karayolları işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR KGM personel alımı başvuru şartları ve tüm detaylar...