İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi! Saç beyazlamasını durduruyor! 40 gün boyunca her sabah...

Saç beyazlamasına birebir! İbn-i Sina'nın şifa reçetesinde yazıyor. 4 gün boyunca sabahları aç karnına tüketin! Saç beyazlaması, bazı insanlarda genetik bir faktöre bağlı olarak ortaya çıksa da bazı durumlarda çevresel etkenler ve kullanılan ürünler de rol oynayabiliyor. Günümüzde, saç beyazlamasının önüne geçmek için birçok yöntem deneniyor. İşte, İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını önleyen mucizevi önerisi!