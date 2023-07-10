Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...

Eski televizyon sunucu ve dizi oyuncusu Ebru Akel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Yıllardır değişmeyen görüntüsüyle gençlere taş çıkaran Akel'in formunu nasıl koruduğu merak ediliyor. Bir davette verdiği röportajında tavsiyelerde bulunan başarılı sunucu, "Kilo vermek zor değil, sadece bunu tüketin" dedi. İşte, Ebru Akel'den sağlıklı beslenme tüyoları...