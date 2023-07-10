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Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...

Sunucu Ebru Akel, sağlıklı beslenme tüyoları verdi. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenler ünlülerin zayıflama sırlarını araştırıyor. 47 yaşındaki başarılı sunucu, fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Akel, "Umutsuzluğa kapılmayın, sadece bunu tüketin" diyerek kısa sürede zayıflama isteyenlere tavsiyelerde bulundu. İşte Ebru Akel'in kilo verme sırrı...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:00
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Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...

Eski televizyon sunucu ve dizi oyuncusu Ebru Akel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Yıllardır değişmeyen görüntüsüyle gençlere taş çıkaran Akel'in formunu nasıl koruduğu merak ediliyor. Bir davette verdiği röportajında tavsiyelerde bulunan başarılı sunucu, "Kilo vermek zor değil, sadece bunu tüketin" dedi. İşte, Ebru Akel'den sağlıklı beslenme tüyoları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...

Şimdilerde 46 yaşında olan Ebru Akel, yıllardır değişmeyen görüntüsüyle dikkat çekiyor. Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akel, kilo vermek isteyenlere bazı tüyolar verdi.

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Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Röportaj sırasında kilo vermenin zor olmadığını ifade eden Akel "Umutsuzluğa kapılmayın" diyerek kendi deneyimlerinden bahsetti.

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Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...

"Benim 2 kilom kaldı onu da verdikten sonra yaza hazırım" diyerek sağlıklı beslenme tüyoları ile ilgili mesajlarını paylaştı.

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Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...

"BOL BOL SU İÇİN"

Akel konuşmasının devamında,"Umutsuzluğa kapılıp ameliyat ya da yağ aldırmaya yönelmeyin. Bol bol su için" dedi.