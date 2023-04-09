HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! 'Su içsem yarıyor' diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...

Kilo almaya meyilli burçlar Astrologlar tarafından açıklandı! Peki, Hangi burçlar kilo almaya müsait? Uzun yapılan araştırmalar sonucu burçların beslenme üzerinde etkileri olduğu ortaya çıktı. Her insanın abur cubura karşı zaafı vardır. Buna göre burçlar, kişilere bazı yiyecekleri yemelerini önerirken bazı yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini söylüyor. Peki hangi burçlar daha çok kilo alır? İşte 'su işsem yarıyor' diyen burçlar ve en çok kilo aldıran yiyecekler...