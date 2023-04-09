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HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! 'Su içsem yarıyor' diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...

Kilo almaya meyilli burçlar Astrologlar tarafından açıklandı! Peki, Hangi burçlar kilo almaya müsait? Uzun yapılan araştırmalar sonucu burçların beslenme üzerinde etkileri olduğu ortaya çıktı. Her insanın abur cubura karşı zaafı vardır. Buna göre burçlar, kişilere bazı yiyecekleri yemelerini önerirken bazı yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini söylüyor. Peki hangi burçlar daha çok kilo alır? İşte 'su işsem yarıyor' diyen burçlar ve en çok kilo aldıran yiyecekler...

Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:10
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HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! ’Su içsem yarıyor’ diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...

Beslenme alışkanlıklarımızda astrolojinin etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Astrolojiyi yakından takip edenler burçlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hemen hemen çoğu insan kilo alıp verme konusunda ciddi problemler yaşıyor. Taşıdığımız burca göre beslenme alıkşkanlıklarımız, sevdiğimiz yiyecek ve içecekler kilomuzu etkiliyor. Son araştırmalara göre kilo almaya meyilli burçlar belli oldu. İşte, en fazla kilo alan burçlar...

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HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! ’Su içsem yarıyor’ diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...

HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ!

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HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! ’Su içsem yarıyor’ diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...

OĞLAK BURCU

Oğlak burçlarının bilhassa göbek, gıdı ve yüz bölgelerinde kilo problemi, hayata küsmelerine sebep olacak kadar onları rahatsız edebilir. Yüz egzersizleri ve yüz yogası ile kilo dengesini koruyabilirler.

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HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! ’Su içsem yarıyor’ diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...

Yaban mersini tüketmeleri önerilen oğlak burçlarının tüketebileceği gıdalar arasında ise yumurta beyazı, su teresi, kereviz sapı, çavdar unu, meyve salatası, yeşil sebze, kuşkonmaz ve karpuz bulunuyor.

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HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! ’Su içsem yarıyor’ diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...

BAŞAK BURCU

Metabolizmalarının hızlanabilmesi için kepekli, buğdaylı ve çavdarlı ekmek tüketmeyi tercih etmeleri gereken başak burçları, tatlı ve çikolataya olan zafiyetlerini biraz olsun kontrol altına almaları gerekiyor.