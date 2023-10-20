Gönül Dağı'nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek'in ayrılık sebebi meğer...

Gülsüm Ali İlhan, "Gönül Dağı" dizisinde sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken ve Berk Atan ile olan uyumuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran bir isimdi. Ancak oyuncunun 2. sezonun sonunda diziden ayrılması, hayranlarını derinden üzmüştü. Bir süredir merak edilen konu sonunda netlik kazandı. İşte, ayrılık sebebi...