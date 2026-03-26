Muhittin Böcek'in 2 şoförü Mali Şube'de sorgulanıyor

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü İstanbul'a getirildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil çok sayıda suça yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında, İBB soruşturmaları doğrultusunda gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 şüpheli dün Antalya'da gözaltına alınmıştı. Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler, gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. İşlemleri için İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların ifadesine başlandığı öğrenildi.

