05 Ağustos 2023, Cumartesi
F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listede Türkiye var! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...
İşte, dünyadaki en güçlü savaş uçakları! Listede Türkiye'de var... ABD, Çin ve Rusya'da üretilen uçaklardan olan F-35, J-31 ve Su-57'nin özellikleri hakkında detaylar merak konusu oluyor. Üretilen savaş uçakları birbirinden farklı özellikler barındırıyor. Öte yandan Türk savunma sanayisinin en gözde projelerinden Milli Muharip uçağımız da o listeye girdi. İşte, özellikleri...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 12:14
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