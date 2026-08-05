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Diyarbakır'da kan donduran silahlı saldırı kamerada: Geri döndü tekrar ateş etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir telefon dükkanına giren şüpheli, husumetli olduğu öne sürülen iki kişiyi tabancayla yaraladı. Dışarı çıktıktan sonra iş yerine yeniden ateş açan şüpheli, tekrar içeri girerek yaralılardan birine bir kez daha ateş etti. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'da kan donduran silahlı saldırı kamerada: Geri döndü tekrar ateş etti 1

Kan donduran olay, 29 Temmuz akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi.

DİYARBAKIR'DA KAN DONDURAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

İsmi öğrenilemeyen şüpheli, iş yerine girdikten sonra içeride bulunan husumetli olduğu belirtilen kişilerle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkararak ateş açtı ve M.Y. ile N.K. yaralandı.

Diyarbakır'da kan donduran silahlı saldırı kamerada: Geri döndü tekrar ateş etti 2

ŞÜPHELİ YENİDEN İÇERİ GİRDİ
Şüpheli, saldırının ardından iş yerinden çıkarak dükkâna doğru yeniden ateş etti. Daha sonra tekrar içeri giren şüpheli, tezgâhın bulunduğu bölümdeki yaralılardan birine bir kez daha ateş açtı.

Diyarbakır'da kan donduran silahlı saldırı kamerada: Geri döndü tekrar ateş etti 3

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da kan donduran silahlı saldırı kamerada: Geri döndü tekrar ateş etti 4

SALDIRI ANI KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin dükkâna girerek ateş açtığı, dışarı çıktıktan sonra yeniden ateş ettiği ve tekrar içeri girerek saldırısını sürdürdüğü anlar yer aldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da kan donduran silahlı saldırı kamerada: Geri döndü tekrar ateş etti 5
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