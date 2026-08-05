Diyarbakır'da kan donduran silahlı saldırı kamerada: Geri döndü tekrar ateş etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir telefon dükkanına giren şüpheli, husumetli olduğu öne sürülen iki kişiyi tabancayla yaraladı. Dışarı çıktıktan sonra iş yerine yeniden ateş açan şüpheli, tekrar içeri girerek yaralılardan birine bir kez daha ateş etti. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kan donduran olay, 29 Temmuz akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi. DİYARBAKIR'DA KAN DONDURAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA İsmi öğrenilemeyen şüpheli, iş yerine girdikten sonra içeride bulunan husumetli olduğu belirtilen kişilerle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkararak ateş açtı ve M.Y. ile N.K. yaralandı.

ŞÜPHELİ YENİDEN İÇERİ GİRDİ

Şüpheli, saldırının ardından iş yerinden çıkarak dükkâna doğru yeniden ateş etti. Daha sonra tekrar içeri giren şüpheli, tezgâhın bulunduğu bölümdeki yaralılardan birine bir kez daha ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.