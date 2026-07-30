İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iş yerinin önüne gelen motosikletli iki kişinin silahla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

PANİK ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Saldırı sırasında olay yerinin yakınında bulunan vatandaşların panikle kaçıştığı anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.