İstanbul Avcılar’da Ulusal Egemenlik Parkı’nda bulunan Aydın D., yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın D.’nin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için dron destekli çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde parkta bulunan Aydın D., yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri dron destekli çalışma başlattı.

PARKTA SİLAHLI SALDIRI

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ulusal Egemenlik Parkı'nda meydana geldi.

Parkta bulunan Aydın D., yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aydın D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DRON DESTEKLİ ARAMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için dron destekli çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri parkta ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.