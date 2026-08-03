İddiaya göre, Kocaeli'nde yaşayan Rizeli iş adamı Ercan Ekşi (46) inşaat işleri için Kandıra'dan İstanbul'a gidip gelmeye başladı.

Fotoğraf-İHA

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ekşi, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

480 SAATLİK KAMERA İZLENDİ SALDIRGAN TAKSİM'DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler 480 saatlik güvenlik kamerası izledi.

Kamera görüntülerinden hareketle, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, olaydan sonraki gün akşam saatlerinde ekipler tarafından Taksim'de yürüyüş yaptığı esnada kıskıvrak yakalandı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.