CHP’de kılıçlar çekildi! Mutlak butlan gerilimi: Özgür Özel'in "defterini düreceğiz" çıkışı kime?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Üzerinden şaibe gölgesini atamayan CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan "mutlak butlan" krizi, parti içi muhalefet ile mevcut yönetim arasında ipleri kopma noktasına getirdi. İstinaf Mahkemesi'nin kurultaya ilişkin tüm belgeleri istemesiyle Ankara'da siyasetin ateşi yükselirken, Özgür Özel'den "defterini düreceğiz" şeklinde dikkat çeken açıklamalar geldi.

Siyasetin kalbi Ankara'da, CHP içindeki büyük hesaplaşmanın hukuk ayağında sıcak bir gelişme yaşanıyor.

KRİTİK DOSYA İSTİNAF MASASINDA: TÜM BELGELER TOPLANDI
Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın ardından şaibe gölgesini üzerinden atamazken gözler yargıdan gelecek tarihi tanıklığa çevrildi.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, sürecin detaylarını aktarırken, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023'teki olağan kurultayla birlikte başlayan tartışmalar, kurultayın davalık olmasıyla birlikte artarak devam ediyor. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde istinaftan çıkacak karara çevrilmiş durumda" ifadelerini kullandı. Yargı sürecindeki son durumu paylaşan Yeşiltaş, "İstinaf mahkemesi, yerel mahkemelerden davaya ilişkin tüm dosyaları, belgeleri ve delilleri istedi. İnceleme aşaması devam ediyor" sözleriyle hukuki sürecin derinleştiğine dikkat çekti.

GÖZLER KARARDA

Kararın çıkacağı tarih konusundaki belirsizlik, parti içindeki gerilimi daha da tırmandırıyor. Her an yeni bir gelişmenin yaşanabileceği sıcak bölgede, mahkemenin takvimi merakla bekleniyor. İlter Yeşiltaş, kararın zamanlamasına ilişkin olarak, "Peki istinaftan ne zaman karar çıkar? Bu sorunun net bir yanıtı yok. Bugün de çıkabilir, yarın da çıkabilir, bu ay içerisinde de çıkabilir veya haziranda da çıkabilir. Buna ilişkin net bir cümle kurmak açıkçası doğru değil. Tabii UYAP'a istinaf mahkemesi kararını yüklediğinde kamuoyu da bu şekilde öğrenmiş olacak" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ SENARYOSU
Eğer mahkeme kurultayın "mutlak butlan" olduğuna hükmederse, CHP'de taşlar yerinden oynayacak. Bu tarihi karar, mevcut yönetimin meşruiyetini ortadan kaldırabilir. Yeşiltaş, bu dehşet senaryosunun perde arkasını, "Tabii mutlak butlan yönünde bir karar çıkarsa, 38. Olağan Kurultay yok hükmünde sayılacak ve Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim mutlak butlan kararıyla yeniden görevine dönebilir. Bu hukuken bir gerçeklik durumunu ortaya koymuş oluyoruz bu yaptığımız açıklamayla" ifadeleriyle aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ihtimale karşı tutumu ise taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. Yeşiltaş, "Burada özellikle CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkması halinde zaten kendisinin bu kararı tanıyacağını ve geri döneceğinin mesajını veriyor yakın çevresine. Bu yönde yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler de olduğu biliniyor" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN REST: ETTEN DUVAR ÖRERİZ
Parti yönetiminde ise bu ihtimallere karşı adeta bir savunma hattı kurulmuş durumda. Özgür Özel, "mutlak butlan" bekleyen muhaliflere karşı sert bir tavır sergiliyor. Mevcut yönetimin kararlılığını vurgulayan Yeşiltaş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi, tırnak içinde 'mutlak butlan' bekleyenlere tepkililer haliyle. Ve eğer mutlak butlan kararı çıkarsa, 'Kayyumu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne almayız, gerekirse etten duvar örülürüz' şeklinde değerlendirmelerde de bulunuluyor" sözleriyle partideki direniş hazırlığını gözler önüne serdi.

"HAYSİYETİSİZLERİN DEFTERİ DÜRÜLECEK"
Gerilim, CHP'nin son grup toplantısında Özgür Özel'in kullandığı dramatik ifadelerle zirveye ulaştı. Özel'in parti içi muhalefete yönelik ağır sözlerini aktaran Yeşiltaş, "Özgür Özel son grup toplantısında bu konuya ilişkin oldukça sert bir açıklama yaptı. 'Umudunu mutlana, şutlana bağlayanlara söylüyorum' diye başladı sözlerine ve 'haysiyetsizlerin defterini düreceğiz' şeklinde bir ifadeyle bu sözlerini, bu cümlelerini tamamladı" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, partideki bölünmüşlüğün ve karşılıklı restleşmelerin ne denli derin olduğunu bir kez daha kanıtladı.

ULAŞ KARASU'DAN İHANET ÇIKIŞI
Tartışmaya dahil olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da kurultay sürecindeki mücadeleyi hatırlatarak, mevcut duruma sert tepki gösterdi. Karasu'nun açıklamalarını paylaşan Yeşiltaş, "Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da yine bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler yine parti içinde ses getirecek türdendi. 'Biz o salona kapıyı kırarak girdik' dedi 38. Olağan Kurultay'daki süreci anlatırken. 'Bizi içeri almıyorlardı, o kurultaya şaibe karıştırmaya çalışanlar, o kurultayda sanki şaibe varmış algısı yaratmaya çalışanlar, Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip CHP'ye en büyük ihaneti yapmaya çalışanlardır' ifadesini kullandı" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, CHP'de hem hukuki hem de siyasi düzlemde büyük bir savaş yaşanıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki gerilimi, "Yani hukuki anlamda süreç devam ederken, siyasi anlamda da karşılıklı açıklamalar ve hatta restleşmeler yaşandığını söyleyebiliriz. Parti içi muhalefetin özellikle CHP yönetiminin bu konuyla ilgili bu şekildeki yaklaşımına bir tepki var, bir rahatsızlık söz konusu. Süreci hem hukuki anlamda takip ediyoruz, siyasi anlamda yaşanan gelişmeleri de yine yakından takip ediyoruz" sözleriyle noktaladı.

