"HAYSİYETİSİZLERİN DEFTERİ DÜRÜLECEK"

Gerilim, CHP'nin son grup toplantısında Özgür Özel'in kullandığı dramatik ifadelerle zirveye ulaştı. Özel'in parti içi muhalefete yönelik ağır sözlerini aktaran Yeşiltaş, "Özgür Özel son grup toplantısında bu konuya ilişkin oldukça sert bir açıklama yaptı. 'Umudunu mutlana, şutlana bağlayanlara söylüyorum' diye başladı sözlerine ve 'haysiyetsizlerin defterini düreceğiz' şeklinde bir ifadeyle bu sözlerini, bu cümlelerini tamamladı" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, partideki bölünmüşlüğün ve karşılıklı restleşmelerin ne denli derin olduğunu bir kez daha kanıtladı.



ULAŞ KARASU'DAN İHANET ÇIKIŞI

Tartışmaya dahil olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da kurultay sürecindeki mücadeleyi hatırlatarak, mevcut duruma sert tepki gösterdi. Karasu'nun açıklamalarını paylaşan Yeşiltaş, "Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da yine bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler yine parti içinde ses getirecek türdendi. 'Biz o salona kapıyı kırarak girdik' dedi 38. Olağan Kurultay'daki süreci anlatırken. 'Bizi içeri almıyorlardı, o kurultaya şaibe karıştırmaya çalışanlar, o kurultayda sanki şaibe varmış algısı yaratmaya çalışanlar, Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip CHP'ye en büyük ihaneti yapmaya çalışanlardır' ifadesini kullandı" şeklinde konuştu.