CHP’de kılıçlar çekildi! Mutlak butlan gerilimi: Özgür Özel'in "defterini düreceğiz" çıkışı kime?
Üzerinden şaibe gölgesini atamayan CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan "mutlak butlan" krizi, parti içi muhalefet ile mevcut yönetim arasında ipleri kopma noktasına getirdi. İstinaf Mahkemesi'nin kurultaya ilişkin tüm belgeleri istemesiyle Ankara'da siyasetin ateşi yükselirken, Özgür Özel'den "defterini düreceğiz" şeklinde dikkat çeken açıklamalar geldi.
Siyasetin kalbi Ankara'da, CHP içindeki büyük hesaplaşmanın hukuk ayağında sıcak bir gelişme yaşanıyor.
KRİTİK DOSYA İSTİNAF MASASINDA: TÜM BELGELER TOPLANDI
Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın ardından şaibe gölgesini üzerinden atamazken gözler yargıdan gelecek tarihi tanıklığa çevrildi.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, sürecin detaylarını aktarırken, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023'teki olağan kurultayla birlikte başlayan tartışmalar, kurultayın davalık olmasıyla birlikte artarak devam ediyor. Şimdi gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde istinaftan çıkacak karara çevrilmiş durumda" ifadelerini kullandı. Yargı sürecindeki son durumu paylaşan Yeşiltaş, "İstinaf mahkemesi, yerel mahkemelerden davaya ilişkin tüm dosyaları, belgeleri ve delilleri istedi. İnceleme aşaması devam ediyor" sözleriyle hukuki sürecin derinleştiğine dikkat çekti.
GÖZLER KARARDA
Kararın çıkacağı tarih konusundaki belirsizlik, parti içindeki gerilimi daha da tırmandırıyor. Her an yeni bir gelişmenin yaşanabileceği sıcak bölgede, mahkemenin takvimi merakla bekleniyor. İlter Yeşiltaş, kararın zamanlamasına ilişkin olarak, "Peki istinaftan ne zaman karar çıkar? Bu sorunun net bir yanıtı yok. Bugün de çıkabilir, yarın da çıkabilir, bu ay içerisinde de çıkabilir veya haziranda da çıkabilir. Buna ilişkin net bir cümle kurmak açıkçası doğru değil. Tabii UYAP'a istinaf mahkemesi kararını yüklediğinde kamuoyu da bu şekilde öğrenmiş olacak" şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞ SENARYOSU
Eğer mahkeme kurultayın "mutlak butlan" olduğuna hükmederse, CHP'de taşlar yerinden oynayacak. Bu tarihi karar, mevcut yönetimin meşruiyetini ortadan kaldırabilir. Yeşiltaş, bu dehşet senaryosunun perde arkasını, "Tabii mutlak butlan yönünde bir karar çıkarsa, 38. Olağan Kurultay yok hükmünde sayılacak ve Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim mutlak butlan kararıyla yeniden görevine dönebilir. Bu hukuken bir gerçeklik durumunu ortaya koymuş oluyoruz bu yaptığımız açıklamayla" ifadeleriyle aktardı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ihtimale karşı tutumu ise taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. Yeşiltaş, "Burada özellikle CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkması halinde zaten kendisinin bu kararı tanıyacağını ve geri döneceğinin mesajını veriyor yakın çevresine. Bu yönde yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler de olduğu biliniyor" dedi.