Kılıçdaroğlu'ndan cenaze töreninde "selamsız geçiş"! Özel'i görmezden geldi Gürsel Tekin'le konuştu

Özel'e selam vermeden geçen Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile sohbet etti

Törende Kılıçdaroğlu'nun, Özel ile mesafeli bir tutum sergilerken, Gürsel Tekin ile samimi bir sohbet gerçekleştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Tekin ile kurulan bu yakın diyalog, mevcut parti yönetimine verilmiş dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA: DALGINLIK!

Yaşananların ardından konuşan Özgür Özel ise selamlaşma olmamasını "dalgınlık" ile açıkladı. Özel, kalabalık ve yoğunluk nedeniyle böyle bir durumun ortaya çıktığını ifade etti.