Kılıçdaroğlu'ndan cenaze töreninde "selamsız geçiş"! Özel'i görmezden geldi Gürsel Tekin'le konuştu
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camii'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Özgür Özel'in anları gündem oldu. Parti içindeki mutlak butlan tartışmaları sürerken törene katılan Kılıçdaroğlu Özel'i görmezden gelip selam vermeden geçmesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile sohbet etmesi CHP'deki tabloyu özetledi.
TBMM'nin 17'nci Başkanı Hüsamettin Cindoruk 11 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Cindoruk için bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, kızları ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Teşvikiye Camisi'ndeki törende dikkat çeken bir an yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, protokolde yer alan halefi Özgür Özel'in önünden herhangi bir selam ya da tokalaşma olmadan geçti. CHP'de son dönemde gündemi meşgul eden "mutlak butlan" tartışmaları ve parti içi gerilimler düşünüldüğünde, bu görüntü partideki derin ayrışmanın sembolü olarak yorumlandı.