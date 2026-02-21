CHP'li Sevigen'den partisine çağrı: Yolsuzlardan ve rüşvetçilerden mutlaka arınmalı

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, partideki yolsuzluk, rüşvet ve taciz iddialarına karşı savaş açtı. Kılıçdaroğlu ile çalışma şartını açıklayan Sevigen, "Parti bu kirlerden arınmalı, bu bir mecburiyettir" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılındaki olaylı kurultayda çok az farkla koltuğunu kaybetmesi sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. Kurultaya ilişkin açılan davada istinaf süreci devam ederken, "mutlak butlan" iddiaları parti içindeki hareketliliği yeniden artırdı.

2023 KURULTAYI VE DAVA SÜRECİ

2023 yılında gerçekleşen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla genel başkanlığı kaybettiği olaylı kurultay, o tarihten bu yana gündemdeki yerini koruyor.

Kurultaya ilişkin; para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi iddialarıyla açılan davada istinaf süreci devam ediyor. Yerel mahkemenin verdiği "mutlak butlan talebinin reddi" kararının istinaf tarafından bozulacağına dair son söylentiler, hem genel merkezde hem de parti içi muhalefette hareketliliği artırdı.

Dava sonucuna bağlı olarak toplu istifa ve yeni parti senaryolarının konuşulduğu CHP'de gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu kanadına çevrildi.

"CHP ASLA SAHİPSİZ KALMAZ"

Mahkeme sonucunda "mutlak butlan" kararı çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden parti yönetimine döneceği iddia edilen Mehmet Sevigen, SABAH'a konuştu.

Sevigen, parti içi muhalefetin "arınma" çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP eğer yolsuzlardan, rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınacaksa, Kemal Bey'le elbette çalışırım. Asla rahatsızlık duymam. Benim için asıl öncelik partinin şaibeli kişilerden bir an önce arınmasıdır. Partide arınma artık zorunluluk haline gelmiştir. CHP asla sahipsiz kalmaz, kimsenin endişesi olmasın."

"KURULUŞ İLKELERİNE DÖNÜLMELİ"

Sevigen, CHP'nin bir an önce kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Partiyi gelecek nesillere temiz bir şekilde taşıma borcumuz var. Kimsenin CHP üzerinde bir soru işareti bırakmaya hakkı yok. Biz partimiz için doğru bildiklerimizi söylemeye ve doğru olanı savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz."

ÖNE ÇIKANLAR

2023 kurultayına ilişkin dava sürecinde istinaf aşaması sürüyor.

"Mutlak butlan" kararına ilişkin söylentiler parti içinde hareketliliği artırdı.

Mehmet Sevigen, partide "arınma" çağrısını yineledi.

Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu ile çalışabileceğini söyledi.

"CHP asla sahipsiz kalmaz" mesajı verdi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

CHP'deki dava hangi süreci kapsıyor?

2023 yılındaki kurultaya ilişkin para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi iddialarıyla açılan davada istinaf süreci devam ediyor.

"Mutlak butlan" ne anlama geliyor?

Kurultayın hukuken geçersiz sayılması talebini ifade ediyor.

Mehmet Sevigen ne söyledi?

CHP'nin şaibeli kişilerden arınması gerektiğini belirterek, bu şartla Kemal Kılıçdaroğlu ile çalışabileceğini ifade etti.

Parti içinde hangi senaryolar konuşuluyor?