Kılıçdaroğlu sahaya mı iniyor? CHP'deki 'muhalif' zirvenin perde arkası

CHP'de parti içi kriz büyüyor. Ankara'da bir araya gelen 42 muhalif isim, Özgür Özel yönetimine karşı adeta savaş ilan etti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesinde gerçekleşen 7 saatlik zirvede, hem kurultayın iptali için açılan "mutlak butlan" davası hem de İBB'deki yolsuzluklar masaya yatırıldı. Özgür Özel'in muhaliflere "meczup" demesiyle fitili ateşlenen kavgada CHP'deki bölünme sinyalleri hiç olmadığı kadar güçlendi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, partideki 7 saatlik "muhalif" zirvenin perde arkasını aktardı.

CHP'de kurultay sonrası beklenen huzur bir türlü sağlanamadı. Hafta sonu Ankara'da bir araya gelen 42 kritik isim, "değişim" adı altında partinin sürüklendiği kaosu ve İBB'deki yolsuzlukları masaya yatırdı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleşen 7 saatlik "muhalif" zirvede Özgür Özel yönetimine karşı sert eleştiriler yükselirken, "mutlak butlan" davasıyla kurultayın meşruiyeti tartışmaya açıldı. CHP'deki derin çatlağın bütün detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

ANKARA'DA 7 SAATLİK "DİRENİŞ" ZİRVESİ CHP içindeki huzursuzluk, Ankara'da düzenlenen gizli zirveyle gün yüzüne çıktı. Aralarında Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek gibi isimlerin de bulunduğu grubun gövde gösterisini değerlendiren İlter Yeşiltaş, "Aralarında mevcut 13 milletvekilinin de bulunduğu 42 muhalif isim hafta sonu Ankara'da bir araya geldi ve 6-7 saat süren toplantıda CHP'nin dününü, bugününü ve yarınını masaya yatırdı" sözleriyle aktardı. Toplantıda özellikle İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve süregelen mahkeme süreçlerinin partiye verdiği zarar yüksek sesle dile getirildi. KILIÇDAROĞLU SAHAYA MI İNİYOR? "MECZUP" TARTIŞMASI VE MUTLAK BUTLAN KRİZİ Öte yandan, CHP'de kurultayın iptali için açılan "mutlak butlan" davası sinirleri iyice gerdi. Özgür Özel'in muhaliflere yönelik sert tutumuna değinen Yeşiltaş, "Genel Başkan Özgür Özel dünkü grup toplantısında davacılara yönelik 'Aklı başında hiçbir CHP'li bu meczuplarla ilgilenmesin' ifadelerini kullandı" şeklinde konuştu. Bu sözlere cevap ise gecikmedi. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, "Özgür Özel'in açıklamaları provokatif niteliktedir" sözleriyle karşılık verdi. CHP'de sular durulacak gibi görünmezken, muhaliflerin yeni bir yol haritası için hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

"CHP ARINMADAN YOLA DEVAM EDEMEZ" Özgür Özel'in "Baba Ocağı" söylemine rağmen partiden ihraçların devam etmesi ve demokratik ortamın yok edilmesi muhaliflerin ana gündem maddesiydi. Zirveye katılan isimler, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmadan yola devam etmesi mümkün değildir, bu konu partide cesurca tartışılmalıdır" ifadelerini kullandı. Çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinden duyulan rahatsızlık vurgulanırken, istifaların nedenlerinin doğru tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU SAHAYA MI İNECEK? Toplantının en dikkat çekici noktası ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hareketin neresinde olduğu sorusuydu. Muhaliflerin Kılıçdaroğlu ile eşgüdümlü hareket ettiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapılan toplantıya katılanlar kendilerini 'CHP sevdalıları' olarak tanımlarken, önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu'nun bu toplantılara fikri yönden katkı vereceği ifade ediliyor" cümleleriyle perde arkasındaki planı deşifre etti.

