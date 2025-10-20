20 Ekim 2025, Pazartesi
“Beni alabilecek kapasiten yok” dedi! CHP’liler birbirine girdi: Yumruk ve tehditler havada uçuştu
CHP'de son dönemde tansiyon düşmezken, partililer arasında sık sık tartışma ve kavgalar yaşanıyor. Son olay, CHP'li Mamak Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda, 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında meydana geldi. Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile CHP'li bir meclis üyesi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Meclis üyesinin Başkan Şahin'e, 'Senin beni alabilecek bir kapasiten yok' sözlerinin ardından ortalık karıştı. Kısa süreli arbede yaşanırken, bazı üyelerin yumruklaştığı görüldü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 20.10.2025 21:44