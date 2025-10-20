“Beni alabilecek kapasiten yok” dedi! CHP’liler birbirine girdi: Yumruk ve tehditler havada uçuştu

20 Ekim 2025, Pazartesi

CHP'de son dönemde tansiyon düşmezken, partililer arasında sık sık tartışma ve kavgalar yaşanıyor. Son olay, CHP'li Mamak Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda, 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında meydana geldi. Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile CHP'li bir meclis üyesi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Meclis üyesinin Başkan Şahin'e, 'Senin beni alabilecek bir kapasiten yok' sözlerinin ardından ortalık karıştı. Kısa süreli arbede yaşanırken, bazı üyelerin yumruklaştığı görüldü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

20.10.2025
CHP'de son zamanlarda gerginlik dinmek bilmiyor; partililer arasında sık sık sözlü tartışmalar ve fiziki kavgalara sahne olan olaylar yaşanıyor.

Son gerginlik, CHP'li Mamak Belediyesi'nin Ekim ayı meclis oturumunda, 2026 bütçesi görüşülürken yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in söz hakkı isteyen bir CHP'li meclis üyesine müdahale etmesiyle tartışma başladı.

Başkan Şahin'in, "Sen çok değerli bir arkadaş olduğun için seni oradan buraya aldım" sözleri üzerine CHP'li meclis üyesi sinirlerine hakim olamadı

Meclis üyesi, başkanın sözlerine, "Sayın Başkan, senin beni alabilecek bir kapasiten yok!" diyerek yanıt verdi.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Bu sözlerin ardından CHP grubunda tansiyon bir anda yükseldi.

Taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Meclis salonunda kısa süreli arbede yaşanırken, bazı üyelerin yumruklaştığı görüldü.

OLAY NEDENİYLE OTURUMA ARA VERİLDİ

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle oturuma ara verildi.

Aranın ardından devam eden toplantıda 2026 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.