Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina lakaplı Menekşe'si inanılmaz zayıfladı! İşte Şeyla Halis'i yağlarından kurtaran o yöntem...

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteriyle hafızalarımıza yer edinen Şeyla Halis'in son hali sosyal medyada gündem yarattı. Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Cennet Mahalllesi, oyuncularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide Menekşe rolüne hayat veren Şeyla Halis, öyle bir yöntemle kilo verdi ki, mum gibi eridi. İşte zayıflama sırrı...