26 Nisan 2023, Çarşamba
Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...
Kolpaçino'nun Sabri'si Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından " Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl?" sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi. Akbaş'ın son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Peki, Kansere yakalanan Aydemir Akbaş kimdir, durumu nasıl? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 16:37
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