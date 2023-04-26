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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...

Kolpaçino'nun Sabri'si Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından " Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl?" sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi. Akbaş'ın son sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Peki, Kansere yakalanan Aydemir Akbaş kimdir, durumu nasıl? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 16:37
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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...

Kansere yakalanan Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılıyordu. Akbaş, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam" ifadelerini kullanmıştı.Kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş'ın son durumu hakkında açıklama geldi. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...

Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...

"GAYET İYİ HİSSEDİYORUM"

Aydemir Akbaş, "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" dedi.

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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...

Akbaş daha önce de "Dört tane kemoterapi geçireceğim. Şu an gidişat iyi, doktorlar memnunlar. Aşağı yukarı ben de memnunum. Sadece biraz kilo verdim. Onu da halledeceğiz. Ben alışığım, bu benim ikinci kanserim. Ben inatçıyım" şeklinde konuşmuştu.

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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl son dakika? Kansere yakalanmıştı...

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.